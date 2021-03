Le redémarrage de Dungeons & Dragons lance les dés sur Hugh Grant et la star de l’informatique Sophia Lillis

Le film en direct Dungeons & Dragons est en train de constituer un ensemble d’enfer, car Hugh Grant et Sophia Lillis viennent de monter à bord du projet. Word is Grant jouera le méchant principal du film, un antagoniste nommé Forge Fletcher, tandis que Lillis jouera un personnage nommé Doric. Les deux se joignent aux membres de la distribution annoncés précédemment Chris Pine, Michelle Rodriguez, le juge Smith et la star de Bridgerton, Regé-Jean Page.

Donjons et dragons est un jeu de rôle où les joueurs créent leurs propres personnages pour traverser un monde imaginaire fantastique. Produit par Paramount et eOne, les détails de l’intrigue sur le film sont toujours secrets. On ne sait pas encore si le film sera un film fantastique se déroulant dans un monde médiéval, ou s’il s’agira de quelque chose de plus dans le sens de Jumanji en incorporant les aspects du jeu dans l’histoire.

Jonathan Goldstein et John Francis Daley (Soirée jeu) dirigent. Jeremy Latcham produira via son accord avec eOne aux côtés de Brian Goldner pour Hasbro.

Acteur chevronné, le film de Grant a collectivement rapporté plus de 2,4 milliards de dollars au box-office mondial. Il a reçu le Golden Globe du meilleur acteur pour son rôle dans Quatre mariages et un enterrement et peut être reconnu à partir de dizaines d’autres films, qui comprend des parties dans Notting Hill, L’amour en fait, Atlas des nuages, et Paddington 2. Hugh Grant a également été nominé pour un Emmy pour son rôle dans la mini-série de la BBC Un scandale très anglais. Plus récemment, Grant a joué dans la célèbre série HBO L’annulation et a joué un rôle plus humoristique dans le faux documentaire de Netflix Mort jusqu’en 2020.

Sophia Lillis est surtout connue pour son rôle d’évasion en tant que Beverly Marsh dans le film d’horreur à succès Il, un rôle qu’elle a repris dans la suite Ça: Chapitre deux. Elle a également joué la version plus jeune du personnage d’Amy Adams dans la mini-série HBO Objets tranchants et a joué le rôle de l’adolescent télékinésique Syndey Novak dans la série Netflix Je ne suis pas d’accord avec ça. L’année dernière, elle a partagé la vedette avec Sam Leakey dans le film d’horreur fantastique Gretel et Hansel comme Gretel.

Ce ne sera pas le premier Donjons et dragons film pour sortir en salles. Une autre adaptation en direct est sortie en salles en 2000 par New Line Cinema. Réalisé par Courtney Solomon, le film mettait en vedette Justin Whalin, Marlon Wayans, Thora Birch, Zoe McLellan et Jeremy Irons. Le film était une bombe au box-office et les critiques n’étaient pas trop gentilles non plus, mais un film fait pour la télévision suivrait en 2005 suivi d’une suite directe sur DVD en 2011. Ces films faisaient suite à une adaptation de la série animée du film. Les années 1980 ont maintenu un culte depuis des décennies.

En janvier, il a également été signalé que John Wick le créateur et écrivain Derek Kolstad avait été engagé pour écrire et développer un pitch pour une action en direct Donjons et dragons Séries TV. Cela fait partie d’un plan global pour Paramount et eOne pour développer plusieurs projets dans un nouveau D & D univers. Pour le moment, on ne sait pas encore si le film en développement aura des liens avec la série créée par Kolstad. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

