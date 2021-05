Le redémarrage de ‘Dungeons & Dragons’ commence le tournage

« Dungeons & Dragons », l’une des franchises de jeux de rôle les plus importantes de la planète entière, aura enfin une nouvelle adaptation cinématographique, qui sortira en salles après que Warner Bros a annoncé le projet en 2013, qu’il est finalement tombé à Paramount , qui a développé le script à partir de zéro.

En décembre 2020, il serait annoncé que Chris Pine serait en charge de diriger un casting stellaire composé de la star de ‘Bridgerton’, Regé Jean-Page, Michelle Rodríguez et Sophia Lillis, connue pour sa performance dans «It». De plus, Hugh Grant a été choisi pour être les méchants du film, tandis que le juge Smith aura un rôle qui n’a pas été révélé jusqu’à présent.

Le réalisateur Jonathan Goldstein, connu pour le redémarrage de «Vacation» en 2015 et la comédie «Game Night» en 2018, a partagé sur son compte Twitter une photographie de l’ardoise de tournage avec le logo officiel du film, annonçant que sa production a déjà a débuté.

Goldstein et son co-réalisateur John Francis Daley étaient également en charge de l’écriture du scénario de « Spider-Man: Homecoming », le premier opus solo de Tom Holland dans le MCU, ils ont donc de nouveau uni leurs forces pour le scénario de ce film d’action fantastique.

Le nouveau « Dungeons & Dragons » est la dernière tentative de transformer la célèbre franchise de jeux de dés et de papier en une saga multi-plateforme similaire à « Lord of the Rings » et « Game of Thrones ». Après avoir eu sa propre série animée, une première adaptation cinématographique a été réalisée en 2000.

Le film réalisé par Courtney Solomon a eu la participation particulière de Richard O’Brien et de la légende de la culture geek Tom Baker (connu pour son travail dans la série Doctor Who), et malgré la participation d’acteurs tels que Jeremy Irons ou Thora Birch, était un échec complet devant les critiques et le box-office.

Deux suites, toutes deux en format direct pour DVD, ont été produites en 2006 et 2012, mais aucune d’elles n’arriverait à élever le nom de la franchise « Dungeons & Dragons » dans le domaine audiovisuel, les fans du jeu ont donc des attentes sur cette nouvelle film. Il n’y a pas encore de détails officiels sur son complot.