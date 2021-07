Le redémarrage de « Digimon Adventure » pourrait avoir une suite

Les célébrations de Toei Animation pour le 20e anniversaire du premier opus de la franchise télévisée « Digimon » auraient porté leurs fruits avec un redémarrage dans lequel le studio a renouvelé l’histoire originale de « Digimon Adventure » à partir de zéro, présentant à ses personnages de nouveaux défis au cours de son voyage à travers le Digi-Monde.

Après avoir reçu un accueil agréable de la part des fans de la série originale, tout en attirant l’attention d’une nouvelle génération de téléspectateurs, un nouveau rapport indique que cette nouvelle version de « Digimon Adventure » aura une suite, après que la série ait atteint son arc final .

« Des produits légers de l’élément clé de l’aventure Digimon : série de suivi / suite sont introduits sur le marché ! » Avertissement : « 後 番 組 » peut faire référence à une nouvelle série de la franchise ou à une franchise entièrement différente. Nous aurons probablement plus de clarté à DigiFes 2021. -Wikimon (@Wikimon_news)

Il a été récemment annoncé que « Digimon Adventure » présente de nouvelles marchandises sous forme de capsules jouets, qui commenceront à être disponibles à partir du mois d’octobre. L’annonce de ces nouvelles capsules anticipe que leur lancement est dû à une « suite » ou « suite » de la série.

Cependant, le compte Twitter dans lequel cette publicité a été partagée indique que le mot « suite » pourrait faire référence à un nouvel opus de la franchise générale « Digimon » sans faire spécifiquement référence à une suite de la série actuelle, ce qui laisse à l’avenir de » Digimon Adventure » encore plus à la dérive.

« Digimon Tamers », troisième volet de la franchise, est sur le point de célébrer son 20e anniversaire, et certains rapports indiquent que Toei Animation travaille sur le développement d’un redémarrage, renouvelant son histoire et son style d’animation de la même manière qu’avec « Digimon Adventure », et malgré de récentes publications sur les réseaux sociaux du studio, l’équipe créative n’a pas encore confirmé ce nouveau reboot.