Le redémarrage de Dexter sera plus sombre que la série originale, déclare Star

G-star RAW Hommes Jean 5620 3D Zip Knee Skinny Bleu foncé - Taille: 30-30

G-Star RAW Jeans Le jean G-Star Elwood a révélé une nouvelle manière de penser le denim lorsqu'il a été lancé pour la première fois. Cette version présente la même confection 3D anatomique que l'original, avec en plus une poche zippée au genou. Tour de taille ajusté,Taille mi-haute,Jambes étroites et ajustées,Renforts aux genoux et poche zippée incurvée d'un côté,Protège-talons,Braguette zippée Une matière polyvalente, ultra-stretch et de grande qualité, à l'aspect denim authentique, dans une nuance indigo pure. Une matière reprenant parfaitement sa forme et offrant un toucher doux. Cette nuance est obtenue par une technologie durable de coloration à base d'indigo pré-réduit et exempte d'aniline. Denim 10,2 oz,Construction en sergé à droite 3 x 1,91% Coton, 7% Élastomultiester (T400® EcoMade), 2% Élasthanne (Lycra®),Le LYCRA® T400® ECOMADE est une fibre stretch durable, fabriquée en partie à partir de ressources recyclées et renouvelables. Elle a été conçue pour que les vêtements durent plus longtemps et conservent leur forme, même si vous les portez souvent.,Lancé sur le marché en collaboration avec Archroma et Advance Denim. Cette technologie obtenu le certificat « Material Health » niveau Gold du Cradle to Cradle Products Innovation Institute..