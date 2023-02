Le redémarrage de Desperate Housewives reçoit une mise à jour décevante de l’ancienne star

Espère un Femmes au foyer désespérées le redémarrage semble être mort. Sorti en 2004, le drame à suspense produit par ABC et Cherry Productions est devenu un succès grâce à son regard approfondi sur la vie dans les banlieues peu profondes, avec un casting fantastique, des personnages intrigants et des intrigues mystérieuses qui présentaient des rebondissements à chaque épisode.





La série a été diffusée pendant huit ans, avec 180 épisodes et huit saisons mettant en vedette Teri HatcherFelicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria, Ricardo Chavira, Brenda Strong, James Denton, Doug Savant, Shawn Pyfrom et Nicolette Sheridan, entre autres.

L’histoire est centrée sur la vie de banlieue « normale » d’un groupe de femmes au foyer très unies qui prend une tournure sombre lorsqu’un de leurs amis les plus proches se suicide mystérieusement. Maintenant, tout en essayant de gérer leurs propres problèmes mouvementés et leurs vies romantiques, chaque année apporte un nouveau mystère et des événements plus sombres et tordus à venir.

Desperate Housewives va-t-il redémarrer ?

Alors qu’il parlait récemment avec E! News, Teri Hatcher a exprimé son opinion sur la possibilité que la série soit relancée ou relancée dans un avenir proche :

« Je ne pense pas qu’il y aura un redémarrage. Je pense que ça fait longtemps. Nous avions des fans incroyables et je sais que tout le monde sur cette émission est vraiment reconnaissant pour le voyage. C’était un bel endroit pour travailler là-bas. Le Wisteria Lane est probablement l’un des décors les plus étonnants sur lesquels travailler. C’est juste au sommet de la colline d’Universal. Il surplombe vraiment toute la ville. C’est un endroit magnifique où aller. [Andrea Bowen, who played Julie] et ma vraie fille [Emerson Tenney], nous avons tous dîné il y a environ trois semaines et elle a 32 ans. Elle est le plus bel être humain et toujours une actrice incroyable. Et puis j’ai rencontré Mark Moses il y a quelques jours aussi. Alors c’est bon. »

Au-delà des mots de Hatcher, il est maintenant devenu très courant de voir des émissions de télévision à succès qui étaient très importantes dans le passé tenter une nouvelle chance à l’écran pour attirer leurs fans dès le début et présenter l’histoire à de nouveaux publics tout comme des productions comme Dexter : sang neuf ou Ce spectacle des années 90 fait récemment. Ce ne serait donc pas une surprise si Femmes au foyer désespérées revient tôt ou tard, surtout compte tenu de la nature du spectacle, qui pourrait facilement introduire une nouvelle génération de protagonistes pour la série comme le Une fille bavarde redémarrer.