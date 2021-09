Le redémarrage de « Cowboy Bebop » révèle une séquence d’ouverture époustouflante

Chaque jour qui progresse, nous nous rapprochons d’assister à la première attendue de la série d’action en direct « Cowboy Bebop » dans laquelle Netflix fait une adaptation de l’une des histoires les plus emblématiques de l’anime, qui compte à ce jour une légion fidèle de fans, c’est donc naturel de ressentir le doute et l’attente entre cette production.

Il semble que l’équipe de développement de cette nouvelle série Netflix s’attache à présenter une histoire tout à fait fidèle à l’esprit de son prédécesseur animé, ou du moins ils l’ont laissée voir en dévoilant la séquence d’introduction de cette nouvelle série, qui l’est encore une fois. s’exhibera au rythme de « Tank! », une chanson interprétée par le groupe de blues japonais The Seatbelts.

Cette décision de conserver l’intro originale de l’anime n’a rien de nouveau pour ceux qui suivent de près le développement de cette nouvelle version de « Cowboy Bebop », puisque l’année dernière il serait confirmé que la production a ajouté le compositeur derrière le groupe à ses rangs. son de la série originale : Yoko Kanno.

La série a été développée par André Nemec avec Christopher Yost, scénariste de la célèbre série Disney +, « The Mandalorian », avec l’étroite collaboration de Sunrise Inc, le studio d’animation responsable de la série originale. John Cho dirige son casting en jouant Spike Spiegel, accompagné de Mustafa Shakir dans Jet Black et de Daniella Pineda dans Faye Valentine.

« Cowboy Bebop » racontera les mésaventures d’un groupe de hors-la-loi de l’espace qui voyagent à travers le système solaire tout en occupant divers emplois de chasseurs de primes, confrontés à certains problèmes causés par leurs passés respectifs. La production bénéficiera également de la collaboration de son réalisateur d’origine, Shinichiro Watanabe, qui a été consultant créatif.

Malgré le piètre bilan que Netflix et l’industrie américaine ont laissé aux fans d’anime dans le passé, le niveau d’implication de l’équipe créative d’origine offre à cette nouvelle version de « Cowboy Bebop » un regain d’espoir de la part de ses fans. La série se prépare pour sa première le 19 novembre.