Le redémarrage de « Cowboy Bebop » prépare son arrivée avec un nouveau trailer

Netflix se prépare à l’arrivée imminente de sa nouvelle série d’action en direct « Cowboy Bebop », inspirée de l’anime culte du même nom. Les fans de la série originale ont été tout aussi anxieux et sceptiques à l’idée d’une nouvelle version en direct de cette série emblématique, le service de streaming a donc présenté un aperçu spécial.

Sous le titre de « The Lost Session », Netflix a présenté une nouvelle vidéo dans laquelle le casting principal de « Cowboy Bebop » est dans une petite aventure avec du matériel spécial qui a été filmé en dehors de la série, qui sert un petit avant-goût de la style visuel de la production pendant que nous voyons ses personnages en action.

Avant la première de son redémarrage en direct, qui aura lieu le 19 novembre, Netflix a confirmé l’arrivée de l’anime original sur sa plateforme à partir du 21 octobre, étant une occasion parfaite pour les fans de se rafraîchir la mémoire ou que tous ceux qui n’ont pas l’a pourtant vu rejoindre cette sensation avant l’arrivée de la production d’action en direct.

La première saison d’action en direct de « Cowboy Bebop » présente les performances de John Cho, Mustafa Shakir et Daniella Pineda comme Spike Spiegel, Jet Black et Faye Valentine, respectivement, comptant parmi son casting avec la participation de Mason Alexander Park, Alex Hassell , Elena Stine, Tamara Tunie, Adriedne Barbeau, Rodney Cook parmi tant d’autres.

Avec un style narratif qui a été classé comme une sorte de « space western », « Cowboy Bebop » présente son trio particulier de protagonistes comme un groupe de chasseurs de primes qui traversent le système solaire à la recherche de leurs missions tandis que chacun d’entre eux fuit son passés respectifs.

Le reboot de « Cowboy Bebop » a été développé par Christopher Yost, qui agit en tant que showrunner de la série. Cette production a été rejointe par Shinichiro Watanabe, réalisateur de l’anime original, qui a maintenant servi de consultant créatif. Par ailleurs, la compositrice Yoko Kanno a de nouveau été sollicitée pour la réalisation de sa bande originale.