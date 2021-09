Le redémarrage de « Cowboy Bebop » comportera une approche multiculturelle

Novembre sera le mois où Netflix présentera l’une de ses productions les plus attendues parmi divers amateurs d’anime : le redémarrage en direct de la série « Cowboy Bebop » qui mettra en vedette John Cho dans le rôle de Mike Spiegel aux côtés de Mustafa Shakir dans Jet Black et Daniella Pineda comme Faye Valentine.

« Cowboy Bebop » est arrivé à la télévision japonaise en 1998 avec un total de 26 épisodes sous la direction de Shinichiro Watanabe, racontant les aventures de l’équipage du navire Bebop, un groupe de hors-la-loi qui parcourent le système solaire en prenant des ordres en tant que chasseurs de primes, vivre dans toutes sortes de situations dangereuses.

Lors d’un récent entretien avec Polygon, Andre Nemec, showrunner de cette nouvelle adaptation en live action, a souligné que la représentation multiculturelle caractéristique de l’anime original sera d’une grande importance dans cette nouvelle série, offrant de nouvelles impressions sur ce que le public pourrait attendre de cette fabrication. .

« C’est une très belle imagination du futur. Les gens sont plus connectés. C’est une émission de cow-boy, donc c’est un peu violent, et les gens s’entretuent et la vie est un peu bon marché, mais le multiculturalisme de l’anime est ce que nous apportons également à l’écran », a commenté Nemec.

Nemec pense que ce sont les trois dimensions du développement de son personnage que les esprits créatifs derrière l’anime « Cowboy Bebop » étaient intéressés à participer à cette nouvelle production. « Je pense que le récit de l’histoire était excitant pour moi parce qu’il y avait des choses dans l’anime qui ont été évoquées et, je pense qu’il y a une âme profonde avec Spike Spiegel, malgré sa présentation laconique et sa présence de rejet. »

André Nemec conclut que c’était l’occasion de raconter « une histoire sur qui vous êtes et où vous allez » dans une dynamique où il suffit de s’asseoir et de le découvrir. Le redémarrage en direct de « Cowboy Bebop » sera présenté en première le 19 novembre dans le catalogue Netflix.