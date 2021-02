Le redémarrage de Buck Rogers est accéléré alors que George Clooney rejoint la production

De retour en octobre 2020, nous avons signalé que Legendary Entertainment obtenait les droits d’écran de l’un des personnages les plus anciens et les plus sous-utilisés de la science-fiction, Buck Rogers et maintenant le redémarrage / la réinvention a attiré un acteur, acteur et réalisateur hollywoodien important, George Clooney.

Selon Le Hollywood Reporter , Clooney et son partenaire de Smokehouse Pictures, Grant Heslov, agiront en tant que producteurs exécutifs pour la nouvelle série, qui est en cours de développement pour permettre à Clooney de jouer le rôle principal. Cependant, le Hollywood Reporter dit également que les initiés insistent sur le fait qu’il n’y a actuellement aucun accord d’acteur en place, nous devrons donc voir ce qui se passe. Clooney envisage-t-il le rôle-titre? Sinon, qui conviendrait le mieux? Peut-être pense-t-il davantage à un rôle de type mentor du Dr Huer-esque?

Clooney et Heslov rejoignent Don Murphy et Susan Montford, qui produisent le spectacle par le biais de leur société, Angry Films, dont les crédits incluent « Transformers » et « Real Steel ». Ils seront tous rejoints par le coproducteur Flint Dille, le petit-fils de John F. Dille; il était le chef du Syndicat National des Journaux et a chargé Philip Nowlan de transformer son roman « Armageddon 2419 » en la bande dessinée « Buck Rogers au 25ème siècle » en 1928 et ainsi le personnage est né.

Le générique d’ouverture de l’émission de 1979 « Buck Rogers au 25ème siècle » était emblématique (Crédit d’image: Universal Television)

La nouvelle incarnation est en cours d’écriture par Brian K. Vaughan (« Lost », « Runaways »), apparemment dans le but de lancer un long métrage et un anime off-shoot si la série initiale est un succès.

La dernière fois que Buck Rogers est apparu sur le petit écran – sans compter les rediffusions – était en avril 1981 lorsque Gil Gerard a pris le rôle principal et Glen A. Larson a produit l’émission. La série nous a donné tant d’éléments emblématiques de la science-fiction contemporaine, notamment Twiki, les vampires de l’espace, l’Empire draconien et l’impressionnant Thunderfighter. Avant cela, l’ancien nageur olympique Buster Crabbe a joué dans un film en série du samedi matin en 1939. Quarante ans plus tard, Crabbe a eu un rôle de camée en tant que brigadier Gordon aux côtés de Gérard dans l’épisode « Buck Rogers au 25ème siècle » « La planète des filles esclaves » (S01, E03)

Alors que certains redémarrages actuellement en production restent discutables (NBC et son redémarrage « Battlestar Galactica », par exemple) celui-ci est façon en retard. Bien que personne n’ait adapté « Upgrade » en une émission télévisée dramatique de science-fiction, cela est déconcertant. Le personnage de Grey Trace pourrait devenir un flic par exemple, à la manière du « Presque Humain » largement sous-estimé.

Mais cela arrivera-t-il?

Mardi (2 février), Date limite Hollywood a rapporté que le domaine Buck Rogers, supervisé par le Nowlan Family Trust, cherche à mettre fin à ce redémarrage et a envoyé une lettre de cessation et de désistement par courrier et par courrier électronique à Michael Ross, vice-président directeur des affaires commerciales de Legendary Entertainment. Le domaine soutient que «les intérêts de Buck Rogers» ont déjà signé un accord avec Skydance Productions de David Ellison pour exploiter la propriété.

La lettre continue en disant que Legendary et toutes les autres parties impliquées dans la réclamation récemment annoncée devraient renoncer à faire de telles réclamations selon lesquelles elles ont obtenu les droits sur la propriété. « Vous êtes invité à informer tous les tiers, y compris les assureurs, distributeurs et financiers, qu’il n’y a pas de chaîne de titres détenue par Legendary / Murphy. »

Bien que tout cela semble très définitif, Deadline note qu’une lettre de cessation et de désistement ne signifie pas grand-chose à moins que vous ne soyez prêt à la soutenir par un véritable procès. Et Legendary est loin d’être une société de production de divertissement amateur opérant dans un garage.

«Nous avons obtenu les droits dont nous avons besoin pour mener à bien notre projet et la société ne commentera plus ces affirmations sans fondement.» a déclaré un porte-parole de Legendary à Deadline. «Ce même parti prétend depuis des années qu’il a des droits qu’il n’a pas et essaie de bloquer les projets basés sur des droits qu’il ne contrôle pas légalement.»