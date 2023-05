Le redémarrage de Blade de Marvel est arrêté juste avant le tournage en raison de la grève des écrivains

Cela peut commencer à ressembler à une longue gestation Lame le redémarrage est maudit, car le projet a rencontré un problème après l’autre. Après divers remaniements en coulisses et d’autres problèmes qui ont causé des retards, le Lame redémarrage avec Mahershala Ali devait enfin commencer le tournage le mois prochain. Par THR, il a maintenant été révélé que la production sera suspendue et que la préproduction s’arrêtera immédiatement, à la suite de la grève des scénaristes. La production reprendra quelque temps après la fin de la grève.





Il a été rapporté récemment que Vrai détective le créateur Nic Pizzolato avait été embauché par Marvel Studios pour réécrire le scénario du film, retrouvant Ali, qui a joué dans Vrai détectivela troisième saison. Cependant, il n’avait pas assez de temps pour terminer un nouveau scénario avant la grève. Pendant ce temps, la production ne sera pas affectée sur d’autres projets Marvel qui avaient déjà commencé le tournage, comme le film théâtral Captain America : nouvel ordre mondial et les émissions Disney+ Agatha : Coven du Chaos et Homme étonnant. Pendant ce temps, il n’y a eu aucune indication de Dead Pool 3 fermer, car il est sur la bonne voie pour commencer le tournage ce mois-ci à Londres, et il n’y a pas encore eu de nouvelles Coups de foudre arrêt de la production en juin.

En ce qui concerne les projets Marvel de Sony, le plan semble également toujours être pour Venin 3 pour commencer le tournage dans les mois à venir. Ce projet a été co-écrit par Tom Hardy et Kelly Marcel, qui seront également réalisateurs du trio. Marvel ne devrait pas avoir à s’inquiéter du début de production prévu pour Les quatre Fantastiques jusqu’en janvier 2024, car il est présumé que la grève sera terminée avant cette date, bien qu’il soit difficile de le dire avec certitude.





Blade est réinventé pour l’univers cinématographique Marvel

Le nouveau Lame Le film est un moyen de faire entrer le tueur de vampires dans l’univers cinématographique Marvel, le redémarrage n’étant pas lié aux films précédents mettant en vedette Wesley Snipes. Mashershala Ali a fait ses débuts en tant que Blade avec une scène post-crédit dans Éternelsmême si c’était juste en entendant sa voix, et nous ne l’avons pas encore vu physiquement dans le rôle.

Kevin Feige a d’abord annoncé le Lame redémarrer en 2019, révélant à ce moment-là que le plan était qu’Ali joue. Depuis lors, le film a connu de nombreux changements en coulisses, entraînant de multiples retards. À un moment donné, Stacy Osei-Kuffour était à bord pour écrire le scénario sous la direction de Bassam Tariq, bien que les deux finissent par quitter le projet. Yann Demange finira par signer pour réaliser le film une fois qu’il aura finalement reçu une date de début de production, et le mois dernier, Nic Pizzolatto a été amené à rédiger une nouvelle ébauche du scénario. Il a été rapporté qu’Ali était « très frustré » par le remaniement constant du scénario dans les coulisses.

A partir de maintenant, Lame La sortie est prévue pour le 6 septembre 2024. Il n’est pas encore clair si l’arrêt entraînera un autre retard de la date de sortie, et cela peut dépendre de la durée de la grève des scénaristes.