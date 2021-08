Le redémarrage de « Animaniacs » révèle la date de sortie de la saison 2

Après avoir épaté le public avec son redémarrage très attendu en 2020, l’humour loufoque de « Animaniacs » se prépare pour une deuxième saison sur Hulu, ajoutant 13 nouveaux épisodes aux aventures satiriques des frères Warner, qui leur ont valu une nomination pour les Warner Brothers. Emmy.

Yakko, Wakko et Dot reviendront pour une nouvelle saison d' »Animaniacs » le 5 novembre, avec une grande variété de numéros musicaux, des références à la culture pop, des confrontations contre certains personnages historiques du passé et quelques conseils de sécurité, selon la nouvelle version de Hulu.

Mais ce trio déjanté de frères ne sont pas les seuls à revenir sur le reboot de la série, puisque Warner Bros a réuni avec eux Pinky and the Brain, le célèbre duo de souris obsédé par la conquête du monde, en plus de présenter dans cette nouvelle saison des « Animaniacs » à quelques autres personnages qui ont été éliminés dans la salle de montage.

Les cadres derrière Hulu seraient très satisfaits des résultats de ce redémarrage d' »Animaniacs », car malgré quelques critiques sur les réseaux sociaux, le service de streaming était déjà en pleine production de la deuxième saison avant ses débuts fin 2020, avec le approbation de dix épisodes supplémentaires dans une troisième saison.

Au cours de l’année écoulée, dans les mois qui ont précédé la sortie d' »Animaniacs », Maurice LaMarche, l’acteur de Cerebro dans les deux versions de la série, a souligné que lui et ses collègues de la distribution souhaitaient que le redémarrage soit aussi fidèle que possible à la l’esprit du dessin animé original, qui mettait à nouveau en vedette la participation de Steven Spielberg à son développement et à condition de ramener le plus de membres possible dans le casting original.