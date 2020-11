Le redémarrage au mauvais virage obtient la cote R pour le sang, la violence et les bombes F

Le redémarrage de Wrong Turn est un pas important vers la réalité. La dernière entrée dans la franchise d’horreur vient du réalisateur Mike P. Nelson (Les Domestiques, École d’été), avec un scénario du créateur de la franchise Alan B. McElroy. Bien qu’aucune date de sortie n’ait été confirmée, le film est dans la boîte et prêt à partir car la MPAA a attribué une cote R officielle au film. Et ça va être une affaire sanglante.

Selon la MPAA, le nouveau Mauvais tournant sera «noté R pour une forte violence sanglante, des images macabres et un langage omniprésent». Cela semble correspondre à ce que les téléspectateurs attendent de la franchise au fil des ans. Une affiche a été précédemment partagée avec le titre Wrong Turn: The Foundation. Bien qu’il soit intéressant de noter que cette nouvelle liste l’a juste comme Mauvais tournant sans le sous-titre. Nous pourrions donc voir le titre simplifié pour la sortie. La dernière entrée serait centrée sur un groupe d’amis parcourant le sentier des Appalaches qui rencontrent une communauté connue sous le nom de «The Foundation». Ces gens vivent dans les montagnes depuis des centaines d’années et n’accueillent pas les étrangers.

Une autre note importante est que Saban Films est répertorié comme le distributeur. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui espèrent voir revenir les tueurs mangeurs d’hommes et d’arrière-bois le plus tôt possible. Saban Films a fait des percées majeures en tant que distributeur ces dernières années et a sorti pas mal de films en 2020. Ils font une combinaison de théâtres et de numérique / VOD afin que les sorties puissent toujours être rentables pour eux dans l’environnement actuel. Cela signifie que le Mauvais tournant redémarrer pourrait voyez la lumière du jour avant même que le box-office ne revienne à la normale. Avec un peu de chance, nous obtiendrons des détails officiels le plus tôt possible.

Charlotte Vega (Assassin américain), Matthew Modine (Choses étranges), Damian Maffei (Les étrangers: proie la nuit), Bill Sage (Nous sommes ce que nous sommes), Emma Dumont (Les magiciens), Valerie Jane Parker (Le dernier été), Chaney Morrow (Hanter) et David Hutchinson (histoire d’horreur américaine) étoile. Une question est de savoir si nous verrons ou non le retour de Three Finger. Le cannibale a été présenté dans tous les films précédents. Bien que cela ait été facturé comme un redémarrage, ils pourraient donc s’éloigner du passé.

Mauvais tournant est sorti en 2003 et est devenu un modeste succès au box-office, gagnant 28 millions de dollars contre un budget de 12 millions de dollars. Mais c’était à un moment différent où la vidéo domestique pouvait avoir un impact plus important. La série s’est étendue pour inclure cinq suites, dont Wrong Turn 2: Dead End, Wrong Turn 3: Left for Dead, Wrong Turn 4: Bloody Beginnings et Wrong Turn 5: Bloodlines. L’entrée la plus récente, Wrong Turn 6: Last Resort, a été publiée en 2014. Tous ont été diffusés directement en vidéo. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via FilmRatings.com.

