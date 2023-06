Le redémarrage animé de la famille Partridge annoncé, suivra la famille noire de Brooklyn

Les pouvoirs en place chez Sony Pictures Television – Les enfants veulent venir et être heureux, comme une nouvelle vision de La famille perdrix est maintenant en développement. THR rapporte que Sony a examiné sa bibliothèque de propriétés intellectuelles pour voir quels programmes pourraient être redémarrés pour une nouvelle liste de programmes destinés aux jeunes téléspectateurs. Cela inclut les redémarrages animés des deux La famille perdrix et Enchantéainsi que des versions de Roue de la Fortune et Aquarium à requins.





Le mot est que La famille perdrix le redémarrage « se concentrera sur une famille noire du quartier Bed-Stuy de Brooklyn qui exploite un food truck ». La famille parcourt les cinq arrondissements de New York pour « servir des friandises et de la musique ». C’est similaire à la prémisse du spectacle original, bien qu’ils tournent leur musique pour différentes raisons. Étant donné qu’il garde le Famille Perdrix titre, nous pouvons supposer que la famille du redémarrage animé aura le même nom de famille, bien qu’il ne soit pas clair si les membres de la famille auront autre chose en commun avec les Partridges en direct, tels que des prénoms comme Shirley, Keith et Laurie.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

En ce qui concerne la Enchanté redémarrage, qui suivra l’adolescente Tabitha Stevens, la fille de la sorcière Samantha et de l’humain Darrin Stevens. Le spectacle est décrit comme « Hannah Montana se rencontre Harry Potter« , car il suivra Tabitha alors qu’elle assiste à une académie magique dirigée par sa grand-mère, Endora.

« Il y a une si vaste histoire chez Sony Pictures Television avec des propriétés avec lesquelles nous pourrions jouer et réinventer, en leur présentant une toute nouvelle génération d’enfants », a déclaré Joe D’Ambrosia, vice-président exécutif et directeur général de Sony Pictures Television. dans un rapport. « Notre mission est simple et claire. Nous aimerions être reconnus comme un créateur de contenu de premier plan pour les enfants qui créent de nouvelles franchises mondiales pour Sony, comme l’a fait l’équipe de scripts SPT avec Cobra Kaïla division des jeux télévisés a accompli avec Péril! et l’équipe internationale avec La Couronnemais dans l’espace des enfants.





La maison originale de la famille Partridge a été récemment détruite

La famille perdrix diffusé à l’origine pendant quatre saisons entre 1970 et 1974. Il suit une mère veuve et ses enfants alors qu’ils démarrent un groupe de rock en tournée. Avec Dave Madden jouant le manager du groupe Ruben Kincaid, la série mettait également en vedette Shirley Jones dans le rôle de Shirley, David Cassidy dans le rôle de Keith, Susan Dey dans le rôle de Laurie, Danny Bonaduce dans le rôle de Danny et Suzanne Crough dans le rôle de Tracy. Jeremy Gelbwaks a joué Chris Partridge lors de la première saison tandis que Brian Forster a repris le rôle pour les saisons suivantes.

Tout récemment, la maison utilisée pour représenter le Famille Perdrix maison a été démolie. Cela ressemblait à la fin d’une époque pour les fans, ainsi que pour Bonaduce, qui avait visité les lieux peu de temps avant la destruction du bâtiment. Bonaduce a publié sur les réseaux sociaux ses réflexions sur la destruction de l’ensemble emblématique.

« Beaucoup de gens m’ont tweeté que le Famille Perdrix maison du Columbia Ranch a été rasée », a tweeté Bonaduce en avril, en incluant quelques photos de sa visite. « C’est la fin d’une époque. J’ai eu la chance de pouvoir le voir pour la dernière fois avant le confinement début 2020. »