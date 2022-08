Le rédacteur en chef explique pourquoi Marvel voulait changer l’histoire d’origine de She-Hulk

She-Hulk : avocate a sorti son premier épisode et a en grande partie apaisé la tempête de plaintes concernant CGI et les rumeurs selon lesquelles la production de la série comique Marvel était « un gâchis ». Cependant, il y a encore des fans qui connaissent les histoires de bandes dessinées de She-Hulk qui ont noté les changements apportés au personnage et en particulier comment Jennifer Walters devient She-Hulk en premier lieu. Maintenant, la rédactrice en chef Jessica Gao a expliqué pourquoi Marvel a jugé nécessaire de modifier la manière dont Jennifer acquiert ses pouvoirs Hulk.

Dans les bandes dessinées, Jennifer Walters devient She-Hulk après avoir été touchée par la foule et avoir reçu une transfusion sanguine de son cousin, qui se trouve être Bruce Banner. Le sang de Hulk se mélange alors au sien, la voyant « Hulk out » à sa manière. Dans le premier épisode de She-Hulk : avocate, Jennifer vient par ses pouvoirs d’une manière légèrement différente. Alors qu’elle conduisait avec Bruce, Jennifer est forcée de quitter la route par l’apparition soudaine d’un vaisseau spatial et, à la suite de l’accident, est exposée au sang de Bruce. Le sang pénètre dans le système de Jennifer par ses propres coupures et éraflures, ce qui la conduit à devenir She-Hulk. Selon Gao, le changement s’est produit car quelqu’un au sommet ne pensait pas que le scénario à succès de la foule fonctionnait avec la prémisse comique de la série. Elle a dit à Inverse :

« Il y avait plusieurs raisons pour faire les changements. Les chefs de Marvel ne voulaient pas spécifiquement faire un hit de la foule. Je pense que c’était parce que cela n’avait pas l’air de vibrer avec la série. »

She-Hulk est une série solide bien qu’elle ait été critiquée

Alors que beaucoup de gens ont cessé de lire trop jusqu’à ce que les avis en ligne, Elle-Hulk a pris pas mal de coups sur plusieurs sites d’examen. IMDb voit la note du film aussi basse que 5,4 / 10, tandis que le consensus de Rotten Tomatoes est un solide taux d’approbation de 83% de la part des critiques, avec des scores d’audience légèrement inférieurs à 71%. Sur les critiques de Google, l’épisode d’ouverture de la série obtient une note de 2,8 sur 5 et constitue une bonne lecture pour les critiques de comédie décrivant le film Emoji et des scènes croisées avec Batman, dont aucune n’a d’incidence sur la série elle-même.

En tout, She-Hulk: Attorney at Law est loin d’être l’offre la plus sérieuse de Marvelmais venant après Thor : l’amour et le tonnerre Approche comique parfois exagérée, cela correspond davantage au genre d’humour Marvel à une ligne qui a bien servi la franchise jusqu’à présent. Comment les scores changent au fur et à mesure que la série continue est quelque chose que nous ne pouvons qu’attendre et voir. Pour l’instant, cependant, il semble qu’une grande partie du bruit initial concernant les problèmes de CGI ait été pour la plupart mis au lit, et si vous évitez les critiques qui ont clairement juste une hache à moudre avec n’importe quel spectacle ou film qui leur plaît, alors il semble que Elle-Hulk vaut la peine d’y consacrer du temps. La première de la série est maintenant disponible sur Disney + et de nouveaux épisodes arrivent chaque vendredi.