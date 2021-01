Le réchauffement des eaux de la Méditerranée orientale a entraîné l’effondrement de la population de mollusques

Agence France-Presse07 janv.2021 11:08:30 IST

Les populations de mollusques marins se sont effondrées au cours des dernières décennies dans certaines parties de la Méditerranée orientale, le réchauffement des eaux ayant rendu les conditions impropres aux espèces indigènes, ont montré de nouvelles recherches mercredi. Les eaux au large des côtes israéliennes – parmi les plus chaudes de la Méditerranée – se sont déjà réchauffées de trois degrés Celsius en quatre décennies, avec des températures de l’eau dépassant régulièrement 30 ° C (86 Fahrenheit) en été. Une équipe internationale de chercheurs, écrivant dans le journal Actes de la Royal Society B, ont étudié l’effet de ces eaux plus chaudes sur les populations locales de mollusques marins, ainsi que l’arrivée d’espèces envahissantes de la mer Rouge via le canal de Suez.

Paolo Albano, du département de paléontologie de l’Université de Vienne, a d’abord entrepris de comparer les populations d’espèces locales et non indigènes le long du plateau israélien en Méditerranée orientale. Mais il a rapidement réalisé à quel point les populations locales de mollusques avaient décliné.

« Je m’attendais à trouver un écosystème méditerranéen avec ces ‘nouveaux arrivants' », a-t-il déclaré. AFP.

« Cependant, après la première plongée, je me suis immédiatement rendu compte que le problème était un autre: le manque d’espèces méditerranéennes indigènes, même les plus courantes que l’on trouve partout en Méditerranée. »

Éradication locale des espèces

Albano et ses collègues ont comparé les populations de mollusques identifiées à partir de plus de 100 échantillons de fond marin avec des enregistrements historiques, constatant que seulement 12 pour cent des mollusques historiquement présents dans les sédiments peu profonds étaient toujours là.

Sur les récifs rocheux, ce chiffre n’était que de cinq pour cent.

L’équipe a également estimé que 60 pour cent des populations de mollusques restantes étudiées n’atteignent pas une taille reproductrice, faisant de la région un «puits démographique» pour certaines espèces.

Albano a déclaré que si d’autres facteurs pourraient jouer un rôle dans ces effondrements de population, notamment l’impact des espèces non indigènes et de la pollution, la tendance générale était probablement causée par le réchauffement des mers.

« La tolérance à la température est ce qui compte vraiment ici et la plupart des espèces méditerranéennes indigènes se trouvent dans l’extrême est de la mer Méditerranée à la limite de leur tolérance à la température », a-t-il déclaré.

Contrairement aux mollusques locaux, les populations d’espèces tropicales entrant en Méditerranée par le canal de Suez étaient florissantes.

Ce renouvellement des espèces est à l’origine d’un «nouvel écosystème», ont déclaré les auteurs, et la perte massive d’espèces indigènes est probablement trop importante pour être corrigée.

Albano a déclaré que la Méditerranée orientale était « paradigmatique de ce qui se passe dans les écosystèmes marins en raison du réchauffement climatique: les espèces réagissent au réchauffement en déplaçant leurs aires de répartition et dans certaines régions, cela signifie l’éradication locale des espèces ».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂