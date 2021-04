Le réchauffement climatique pousse les animaux marins de l’équateur aux pôles

06 avril 2021 16:56:13 IST

Le réchauffement des eaux a chassé des milliers d’espèces océaniques vers les pôles de l’équateur, menaçant les écosystèmes marins et les moyens de subsistance des personnes qui en dépendent, ont rapporté lundi des chercheurs. La comparaison des données sur près de 50000 espèces sur trois périodes de 20 ans jusqu’en 2015 a révélé que l’exode des eaux tropicales s’accélérait, rapportent-ils dans la revue PNAS. Les tropiques abritent depuis longtemps une proportion démesurée de la vie marine, mais pourraient voir cette diversité disparaître si le changement climatique n’est pas mis au pas, préviennent les auteurs.

«Le réchauffement climatique change la vie dans l’océan depuis au moins 60 ans», a déclaré l’auteur principal Mark Costello, professeur de biologie marine à l’Université d’Auckland. AFP.

« Nos résultats montrent une baisse d’environ 1 500 espèces à l’équateur », a-t-il ajouté. «Cela se poursuivra tout au long du siècle, mais le rythme dépendra de la manière dont nous réduisons – ou non – les émissions de gaz à effet de serre.

La migration vers les pôles était plus prononcée au nord de l’équateur, où les océans se sont réchauffés plus rapidement que dans l’hémisphère sud.

Il était également plus répandu parmi les poissons d’eau libre que les espèces dites benthiques vivant au fond de l’océan.

«Les espèces benthiques ne peuvent se déplacer que pendant leur phase de vie flottante, et donc leur déplacement (vers le pôle) se fait entre les générations», a expliqué Costello.

En revanche, les espèces vivant en haute mer «peuvent se déplacer avec les masses d’eau au cours de leur vie».

La vie marine dans les eaux tropicales décline lorsque la température moyenne annuelle de la mer dépasse 20 à 25 degrés Celsius, selon les espèces, selon l’étude.

40% de baisse au milieu du siècle

«Les espèces tropicales« manquantes »suivent probablement leur habitat thermique alors que les eaux subtropicales se réchauffent», a noté le co-auteur David Schoeman, professeur d’écologie à l’Université Nelson Mandela de Port Elizabeth, en Afrique du Sud.

Les archives fossiles montrent que la même chose s’est produite il y a 140000 ans, la dernière fois que les températures de surface mondiales étaient aussi chaudes qu’elles le sont maintenant.

Sur la base des données du système d’information sur la biodiversité des océans en libre accès, l’étude statistique ne se penche pas sur la manière dont les espèces individuelles s’adapteront à de nouveaux environnements.

En général, les espèces d’eau libre s’en tireront probablement mieux, selon des recherches antérieures.

L’impact sur les stocks de poissons commerciaux dans les tropiques n’est pas non plus abordé, bien qu’il soit clair quelles régions du monde seront les plus durement touchées.

« L’Indonésie et d’autres pays proches de l’équateur, comme en Afrique de l’Ouest, ont le plus à perdre car leurs stocks ne peuvent que diminuer », car aucune nouvelle espèce ne remplacera celles qui partent, a déclaré Costello.

Dans le monde, environ 1,3 milliard de personnes vivent dans les zones côtières tropicales, dont beaucoup dépendent de la pêche pour se nourrir.

Un article de synthèse récent dans Nature a estimé que le potentiel de capture maximal des stocks de poissons tropicaux dans les zones dites économiques exclusives – à 200 milles marins (370 kilomètres) de la côte – diminuerait de 40 pour cent d’ici le milieu du siècle si le réchauffement climatique se poursuit sans relâche.

Dans la plupart des pays insulaires du Pacifique, les prises combinées de listao et d’albacore – les deux poissons les plus exportés – chuteraient jusqu’à 40 pour cent dans le même scénario, tandis que les poissons des récifs coralliens consommés localement pourraient diminuer encore plus.

L’étude dans PNAS a commencé avec la thèse de doctorat de l’Université d’Auckland de Chhaya Chaudhary.

.

