Le réchauffement climatique déjà en place rendra difficile le respect des objectifs en matière de changement climatique

Selon une nouvelle étude, la quantité de réchauffement planétaire induit par la pollution par le carbone déjà présente dans l’air est suffisante pour dépasser les objectifs convenus au niveau international pour limiter le changement climatique. Mais ce n’est pas la fin du jeu car, bien que ce réchauffement puisse être inévitable, il peut être retardé de plusieurs siècles si le monde arrête rapidement d’émettre des gaz à effet de serre supplémentaires provenant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel, disent les auteurs de l’étude. Pendant des décennies, les scientifiques ont parlé du soi-disant «réchauffement engagé» ou de l’augmentation de la température future basée sur les émissions passées de dioxyde de carbone qui restent dans l’atmosphère pendant plus d’un siècle. C’est comme la distance parcourue par une voiture qui roule après le freinage.

Mais l’étude de lundi dans le journal Changement climatique de la nature calcule cela un peu différemment et estime maintenant que la pollution par le carbone déjà mise dans l’air poussera les températures mondiales à environ 2,3 degrés Celsius de réchauffement depuis l’époque préindustrielle.

Les estimations précédentes, y compris celles acceptées par les groupes scientifiques internationaux, étaient d’environ un degré Celsius de moins que cette quantité de réchauffement engagé.

Les accords internationaux sur le climat fixent des objectifs de limitation du réchauffement à deux degrés Celsius depuis l’époque préindustrielle, avec l’objectif plus ambitieux de le limiter à 1,5 degrés Celsius ajouté à Paris en 2015. Le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1,1 degrés Celsius.

« Vous avez une certaine … inertie du réchauffement climatique qui va provoquer le réchauffement du système climatique, et c’est essentiellement ce que nous calculons », a déclaré le co-auteur de l’étude Andrew Dessler, un climatologue à la Texas A&M University. «Pensez au système climatique comme le Titanic. Il est difficile de faire tourner le navire lorsque vous voyez les icebergs.

Dessler et ses collègues du Lawrence Livermore National Lab et de l’Université de Nanjing en Chine ont calculé un réchauffement engagé pour tenir compte du fait que le monde s’est réchauffé à des rythmes différents selon les endroits et que les endroits qui ne se sont pas réchauffés aussi vite sont voués à rattraper leur retard.

Des endroits tels que l’océan Austral, l’Antarctique environnant sont un peu plus frais, et cette différence crée des nuages ​​bas qui réfléchissent plus le soleil loin de la terre, ce qui maintient ces endroits plus frais. Mais cette situation ne peut pas continuer indéfiniment parce que la physique dicte que les endroits plus froids se réchaufferont davantage et que quand ils le feront, les nuages ​​diminueront et plus de chauffage se produira, a déclaré Dessler.

Les études précédentes étaient basées sur le fait que les endroits les plus froids restent ainsi, mais Dessler et ses collègues disent que ce n’est pas probable.

Des experts extérieurs ont déclaré que le travail était basé sur un raisonnement convaincant, mais qu’ils souhaitaient davantage de recherches pour montrer que c’est vrai. Zeke Hausfather, spécialiste du climat du Breakthrough Institute, a déclaré que le nouveau travail correspond mieux aux modèles climatiques qu’aux données d’observation.

Ce n’est pas parce que le monde est appelé à se réchauffer davantage que les objectifs internationaux, cela ne signifie pas que tout est perdu dans la lutte contre le réchauffement climatique, a déclaré Dessler, qui a mis en garde contre ce qu’il a appelé les «destructeurs du climat».

Si le monde parvient bientôt à zéro émission nette de carbone, 2 degrés de réchauffement climatique pourraient être suffisamment retardés pour qu’il ne se produise pas pendant des siècles, donnant à la société le temps de s’adapter ou même de trouver des solutions technologiques, a-t-il déclaré.

«Si nous ne le faisons pas, nous allons passer à travers (les objectifs climatiques) dans quelques décennies», a déclaré Dessler. «C’est vraiment le rythme du réchauffement qui rend le changement climatique si terrible. Si nous obtenions quelques diplômes sur 100 000 ans, ce ne serait pas si grave. Nous pouvons gérer cela. Mais quelques degrés sur 100 ans, c’est vraiment mauvais.

