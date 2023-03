Le récent épisode de South Park a été co-écrit avec Artificial Intelligence

Curiosités

South Park est un programme d’animation qui est à l’avant-garde depuis de nombreuses années faisant écho à l’actualité et dans ce cas il parlera d’Intelligence Artificielle.

© IMDbParc du Sud

Parc du Sud est toujours à l’avant-garde des questions d’actualité qui sont abordées de manière satirique par ses personnages irrévérencieux qui font de l’humour acide avec lesquels ils ont réussi à se constituer une base de fans importante qui suit cette création de Trey Parker et Matt Stone qui redoublent la mise à chaque nouvelle fournée d’épisodes dans lesquels ils n’ont pas peur d’être « politiquement incorrect ».

Cette année Parc du Sud Il avait déjà surpris locaux et inconnus par son approche du couple formé par le Prince Harry et Meghan Markle dans l’épisode intitulé La tournée mondiale de la confidentialité où ces chiffres sont moqués et la façon dont ils réagissent à l’attention qu’ils suscitent à la fois dans les médias et auprès des personnes qui veulent les connaître.

South Park à la pointe de l’IA

Maintenant Parc du Sud repoussez les limites un peu plus loin avec le prochain chapitre de cette comédie animée irrévérencieuse mettant en vedette quatre enfants qui font partie d’une ville où chaque habitant semble plus fou que le précédent. Quelle meilleure façon de continuer cet héritage qu’en écrivant la nouvelle entrée avec l’Intelligence Artificielle connue sous le nom de Chat GPT Qu’est-ce qui est si tendance en ce moment ?

Chat GPT est un prototype de chatbot d’intelligence artificielle développé en 2022 par Ouvrir l’IA qui se spécialise dans le dialogue. Le chatbot est un excellent modèle de langage, ajusté avec des techniques d’apprentissage supervisé et par renforcement qui a une réponse pour tous ceux qui souhaitent entamer une conversation avec lui. applications révolutionnaire.

Le nouvel épisode de Parc du Sud il s’appelle l’apprentissage en profondeur et cette fois l’action se concentre sur l’école élémentaire où les protagonistes se servent de cet outil innovant pour faire leurs devoirs et répondre aux messages de leurs copines. Bien sûr, cela reflète ce qui peut se passer aujourd’hui si l’on tient compte du fait que Chat GPT c’est vraiment très avancé.

Cependant, les garçons vont rencontrer quelques résistances quand, après que les adultes soupçonnent leurs activités d’Intelligence Artificielle, l’école met au point un détecteur d’IA afin de détecter les coupables qui ne sont autres que les petits que tant de méfaits qu’ils ont commis au fil des années que ce spectacle d’animation populaire a duré. Attention : en décembre, les auteurs du programme ont annoncé un investissement de 20 millions de dollars dans l’étude d’intelligence artificielle Deep Voodoo. L’épisode aurait-il pu être une expérience?

