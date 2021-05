Le recensement de la Chine enregistre la croissance démographique la plus lente depuis des décennies, laissant entrevoir une crise démographique

11 mai 2021 10:01:52 IST

La population chinoise a augmenté à son rythme le plus lent depuis des décennies, atteignant 1,41 milliard, ont montré les résultats du recensement mardi. La croissance de 5,4% depuis le dernier recensement en 2010 reflète les craintes d’une crise démographique imminente dans un contexte de vieillissement de la société et de ralentissement des taux de natalité, avec une forte baisse du nombre de citoyens en âge de travailler dans la deuxième économie mondiale. Le taux de croissance a été le plus lent depuis les années 1960, selon les données officielles. Pékin a modifié les règles de planification familiale en 2016 pour permettre aux familles d’avoir deux enfants alors que les craintes grandissaient au sujet du vieillissement rapide de la population chinoise et de la diminution de la main-d’œuvre – mais elle n’a pas encore produit le baby-boom attendu pour aider à compenser le vieillissement de la population du pays.

« L’ajustement de la politique de fécondité de la Chine a donné des résultats positifs », a déclaré Ning Jizhe, un responsable du Bureau national des statistiques.

Mais il a ajouté que « le vieillissement de la population imposait une pression continue sur le développement équilibré à long terme de la population dans la période à venir ».

Le nombre de personnes âgées de 15 à 59 ans a chuté de près de 7%, tandis que celles âgées de plus de 60 ans ont augmenté de plus de 5%.

Le taux de natalité de la Chine est en baisse constante depuis 2017, malgré l’assouplissement de la «politique de l’enfant unique» vieille de plusieurs décennies

Cela est en partie dû à la baisse des taux de nuptialité ces dernières années, aux couples aux prises avec le coût élevé de l’éducation des enfants dans les grandes villes, ainsi qu’aux femmes qui retardent ou évitent naturellement l’accouchement en raison de leur autonomisation croissante.

La taille moyenne d’une famille est maintenant de 2,62 personnes, selon les données, contre 3,10 personnes il y a dix ans.

«Les ménages familiaux ont continué à réduire leurs effectifs en raison de la mobilité croissante de la population et du fait que les jeunes après le mariage vivaient séparément des parents avec de meilleures conditions de logement», a déclaré Ning.

Signe de la face changeante de la société chinoise, la population urbaine est passée à 236,4 millions, soit près de 15% de plus que lors du recensement précédent.

Plus de 63 pour cent des personnes vivent maintenant dans les zones urbaines.

Cependant, près de 500 millions de personnes font partie de ce que Pékin appelle la «population flottante» – des travailleurs migrants qui vivent dans des endroits autres que leur enregistrement officiel à domicile.

La Chine procède à un recensement tous les dix ans pour déterminer la croissance démographique, les schémas de déplacement et d’autres tendances. Les données sensibles jouent un rôle majeur dans la planification des politiques gouvernementales.

Le sondage de 2020 a été complété en décembre avec l’aide de plus de sept millions de bénévoles qui ont sondé les résidents de porte à porte.

Pour la première fois, une grande partie des données du recensement a été collectée en ligne cette année, a déclaré Ning, affirmant que les données étaient « rigoureuses » et « fiables ».

La Chine a enregistré son taux de natalité le plus lent depuis 1949 pour l’année 2019, à 10,48 pour 1000 habitants.

Et les données préliminaires publiées en février suggèrent que le taux de natalité a également diminué de manière significative en 2020, bien que le nombre de naissances réelles n’ait pas encore été annoncé.

.

