Le Rebelde World Tour est-il annulé à cause de la grossesse de Maite Perroni ?

Le casting de RBD a une année 2023 particulière car ils vont se remettre ensemble pour une tournée, même si la grossesse de Maite Perroni pourrait compliquer le show.

© IMDbRebelle

Le 19 décembre, les protagonistes de Rebelle annoncé à travers une vidéo avec des images du programme télévisé emblématique produit par Télévisa que le groupe effectuera une série de spectacles en direct avec l’intention de remonter dans le temps et de faire revivre ce phénomène culturel qu’était cette série tant aimée par une génération qui a été marquée par les différentes intrigues soulevées dans le spectacle.

Quand aura lieu cette tournée ? On s’attend à ce qu’en 2023. Cependant, la nouvelle de la grossesse de Maite Perroni, qui joue Lupita Fernández, a motivé une série de rumeurs sur la possibilité que ces retrouvailles sur scène ne se concrétisent finalement pas. Calmer! Les initiés disent que le casting connaissait déjà la nouvelle avant de retourner sur le ring avec le Tour du monde rebelle.

RBD est entré dans l’histoire

Peu de programmes télévisés ont eu autant d’impact que celui qui a Rebelle à travers ses différentes histoires avec tout le drame et la romance typiques de la jeunesse et une série de personnages inoubliables tels que Mía Colucci joué par Anahí ; Roberta Pardo interprétée par Dulce María ; Lupita Fernández interprétée par Maite Perroni et les personnages masculins : Miguel Arango interprété par Alfonso Herrera, Diego Bustamante interprété par Christopher Uckermann et Giovanni Méndez interprété par Christian Chávez.

Rappelez-vous que lors des événements de Rebelle Les jeunes protagonistes de la série laissent libre cours à leurs talents, formant ainsi un groupe de musique, qui a servi de prétexte pour écouter de nombreuses chansons originales que l’on pourrait à nouveau apprécier en direct et en direct si l’événement se matérialisait. Tour du monde rebelle en 2023, quelque chose que des millions de fans attendent enfin.

Les membres de la distribution sont toujours actifs dans le milieu artistique, à l’exception d’Anahí, qui s’est entièrement consacrée à apparaître dans le monde des réseaux sociaux, tenant ses abonnés au courant de tout son contenu, accordant de l’importance à sa vie personnelle dans ses rôles de mère. et femme. Comme la plupart des membres de RDB Ils sont toujours actifs, les fans ont demandé sans cesse des retrouvailles, chose qui va maintenant finir par arriver.

