Le réapprovisionnement de PS5 UK ciblé à nouveau par Scalpers, le groupe revendique plus de 2000 commandes passées

Ceux situés au Royaume-Uni ont fait face à un autre revers en essayant de mettre la main sur une PlayStation 5 aujourd’hui, alors qu’un groupe de scalpers affirme avoir passé plus de 2000 commandes en ligne via GAME. Le détaillant en ligne a réapprovisionné la console de nouvelle génération plus tôt dans la journée, mais il est difficile de juger du nombre de clients qui vont déballer et jouer à la machine. Comme le rapporte Eurogamer, un compte Twitter est devenu privé à la suite de réactions violentes aux tweets vantant « plus de 2000 caisses enregistrées avec succès ». Apparemment, « ça ne cesse de devenir plus facile à chaque fois », a déclaré un scalper.

Cela a conduit à la tendance du hashtag # PS5StockUK sur Twitter, où les utilisateurs détaillent leur frustration face à la situation. Le Bot Carnage, qui est censé être le compte en question, s’annonce avec un droit d’entrée initial de 250 € et un coût mensuel de 25 € par la suite. À partir de là, vous auriez les outils nécessaires pour éviter les files d’attente en ligne et accéder à une communauté de scalpeurs.

Je suis frustré que les scalpeurs en tirent de nouveaux # PS5 stock lorsque la console devient disponible. En tant que joueur handicapé, il est difficile de vérifier le stock en ligne à tout moment.@Sony @PlayStation besoin de faire quelque chose, les scalpers font des bénéfices en vendant plus que le prix OG– Vivek Gohil ⚡️ M. Crunch (@uncannyvivek) 19 janvier 2021

GAME a répondu aux allégations de scalping, déclarant que chaque pré-commande sera minutieusement vérifiée et limitée à une par client. «Nous avons mis en place des mesures rigoureuses pour nous assurer que notre déclaration« 1 par client »est maintenue afin de permettre au plus grand nombre de clients individuels d’acheter avec succès.»

« Toutes les précommandes sont soumises à des contrôles automatiques et les mises à jour de commande telles que les annulations suite à ces contrôles ont lieu après qu’un client aura reçu un e-mail de confirmation de commande valide. À l’heure actuelle, ces commandes sont toujours des pré-commandes et, par conséquent, aucun paiement n’a été effectué. ont été prélevés sur les clients. Les paiements commenceront une fois que nos commandes auront été vérifiées. » Pour plus d’informations sur Stock PS5, dirigez-vous vers le lien.