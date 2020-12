Le realme « Race » sera l’un des premiers téléphones avec un processeur Snapdragon 888

Un nouveau roi mis sur le marché des processeurs mobiles, viennent maintenant les premiers téléphones qui installeront le tout nouveau Qualcomm Snapdragon 888 … Sera-t-il publié pour de vrai?

Nouveau dans une industrie toujours à la recherche de mouvements de Qualcomm, la vérité est que votre nouveau SoC Snadpragon 888 haute performance se prépare maintenant pour retour couronner le marché en 2021, cette fois avec une puissance maximale et une nouvelle technologie de fabrication de 5 nanomètres qui garantira également une meilleure efficacité énergétique.

C’est sans aucun doute le nouveau roi des processeurs mobiles, et comme chaque année, nous avons dû attendre très peu voir les premiers fabricants sauter dans le train en marche du géant de San Diego, dans ce cas à une entreprise aussi importante que Realme, rien de moins que le fabricant à la croissance la plus rapide dans l’industrie mobile aujourd’hui, et que nous annonce sa nouvelle course realme comme l’un des premiers smartphones à intégrer le Snapgradon 888 dans les semaines à venir.

Me dit vraiment dans les mots de son PDG, Sky Li, que Ils ont choisi ‘Course’ comme le nom de son nouveau produit phare pour évoquer la vitesse et la haute performance qui offrira le nouveau cœur électronique de Qualcomm, partenaire stratégique et l’un des partenaires les plus importants de realme dans sa courte carrière de fabricant de mobiles.

Et ce n’est pas pour moins que ‘Course’, parce que le nouveau Snapdragon 888 5G promet de devenir le chipset le plus performant de tout le marché mobile, avec traitement d’intelligence artificielle et modem 5G natif, en plus d’une efficacité maximale grâce à sa nouvelle technologie de fabrication de 5 nanomètres et à la capacité de gérer puissances de charge jusqu’à 100W, rien de moins.

Qualcomm Snapdragon 888 5G Caractéristiques et spécifications techniques CPU Octa-noyau

1 x 2,84 GHz (Cortex-AX1)

3 x 2,42 GHz (Cortex-A78)

4x 1,8 GHz (Cortex-A55) GPU Adreno 660 Processus 5 nanomètres TSMC Charge rapide Charge rapide Qualcomm 5

Qualcomm Quick Charge AI

100 W Modem X60 5G

Du fabricant chinois, ils signalent également que le développement de ce nouveau produit phare a commencé il y a quelques mois avec le nouveau Snapdragon 888 à l’esprit, et que très bientôt, ils nous montreront un produit qui dépassera les attentes de tous les utilisateurs, évidemment sans préciser pour l’instant aucun détail supplémentaire sur l’appareil.

Profitant également de l’annonce, le même communiqué de presse a souligné étroite collaboration entre Qualcomm et realme, ce qui leur a déjà permis d’incorporer les Snapdragon 865 et 765G parmi les premiers cette année 2020, dans leurs realme X50 Pro 5G et realme X50 5G respectivement.

Ils confirment également que les performances puissantes, la compatibilité et l’intégration du nouveau Snapdragon 888 ont élargi ses possibilités de développement de fournir à la Realme Race des actualités importantes, notamment dans les sections communications, jeux et vidéo, faire passer l’expérience utilisateur à un niveau supérieur ce qui, selon eux, nous surprendra.

Devra voir que nous réserve realme pour 2021, mais ils indiquent déjà qu’ils continueront à travailler avec Qualcomm pour Offrir de nouvelles expériences et des performances 5G aux utilisateurs du monde entier, donc les attentes sont assez élevées… et les prix du realme toujours très attractifs!

