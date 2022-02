Le réalisateur Wicked dit que les auditions d’Ariana Grande et Cynthia Erivo l’ont fait pleurer

Une version grand écran de la comédie musicale à succès Méchant est en développement depuis presque aussi longtemps que la production scénique existe, mais finalement, il a semblé acquérir une base solide à la fin de l’année dernière avec l’annonce qu’Ariana Grande et Cynthia Erivo avaient été choisies pour les rôles principaux de Glinda et Elphaba respectivement . Le réalisateur Jon M. Chu a maintenant partagé quelques extraits d’informations sur le processus d’audition, notant que personne n’a reçu de « laissez-passer gratuit » et que les auditions des deux principales dames l’ont fait pleurer et ont directement conduit à leur casting.

Cela fait plus d’une décennie qu’une éventuelle adaptation cinématographique de Wicked a été annoncée pour la première fois, avec de nombreuses discussions sur qui pourrait éventuellement assumer les rôles rendus célèbres sur scène par Kristin Chenoweth et Idina Menzel. Pour de nombreuses raisons, des changements de réalisateur, des retards de script et personne ne voulant apparemment le travail de porter le spectacle super réussi à l’écran, le film est resté coincé dans les limbes pendant si longtemps qu’il semblait destiné à devenir un « ce qui aurait pu être ». ” Cependant, en novembre, les annonces de casting semblent avoir mis le film musical sur la bonne voie pour une sortie sur grand écran l’année prochaine.

Maintenant, Chu a encore alimenté les attentes selon lesquelles cette fois le film est sur la bonne voie en discutant du processus de casting qui a conduit Grande et Erivo à obtenir les rôles convoités sur Twitter, y compris des captures d’écran fournissant des informations sur les auditions. Le réalisateur, qui a récemment travaillé sur In The Heights, a également laissé entendre que la production du film commencerait bientôt. Dans le tweet, il a déclaré: «Faits sur le casting de #WickedMovie. TOUT LE MONDE devait auditionner. Personne n’avait de laissez-passer gratuit. Et chacun avait des points de vue convaincants et personnels sur ces personnages. J’aimerais pouvoir vous montrer les images. C’est ridiculement émouvant, mais je vais le filmer pour que vous puissiez en faire l’expérience bientôt.

Wicked peut devenir l’une des plus grandes comédies musicales jamais sorties







La confirmation du casting de Grande et Erivo n’a été que le catalyseur Méchant nécessaire pour donner aux fans l’espoir qu’ils pourront enfin voir la comédie musicale adaptée au grand écran. Méchant est basé sur le roman du même nom, qui à son tour est basé sur des personnages de Le magicien d’Oz, et raconte l’histoire de l’amitié entre Glinda (La bonne sorcière) et Elphaba (La méchante sorcière de l’Ouest) dans les années précédant l’histoire du voyage de Dorothy Gale à Oz se déroule.

La comédie musicale a fait sensation dans le monde entier et continue d’être l’une des productions scéniques les plus populaires actuellement en cours. Si le film est bien fait, il y a toutes les chances qu’il devienne l’une des plus grandes adaptations musicales de la scène à l’écran jamais publiées. Il ne fait aucun doute que les références en chant de leurs vedettes principales, qui ont toutes deux eu l’expérience d’agir sur scène et à l’écran. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun autre détail sur qui d’autre pourrait être choisi dans le film dans les rôles de soutien, il est presque sûr que Méchant va enfin défier la gravité sur grand écran dans les deux prochaines années.





