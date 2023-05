Le réalisateur visionnaire Wim Wenders explique pourquoi son nouveau film Anselm doit être regardé en 3D

Wim Wendersle réalisateur visionnaire du nouveau cinéma allemand derrière Paris, Texas (1984) et Ailes du désir (1987), n’est pas étranger au long métrage documentaire sur des artistes réels. En effet, ses films Club social de Buena Vista (1999), Pina (2011), et Le sel de la terre (2014) ont tous été nominés à un moment donné pour l’Oscar du meilleur documentaire (long métrage). Mais c’était avec son film de 2011 Pinaà propos de la chorégraphe de danse Pina Bausch, que Wenders serait tombé amoureux une fois pour toutes du médium 3D.





Son vœu depuis de continuer à réaliser en 3D s’est avéré vrai, avec la récente projection spéciale de Wenders de Anselme qui se déroule à Cannes cette semaine. Le film sur l’artiste visuel Anselm Kiefer était un « portrait » de l’artiste selon Variety, qui « utilisait une combinaison de différents médias » ainsi que la 3D, et avait « une légère sensation de fiction ». Wenders a élaboré sur le Anselme film qu’il « ne voulait pas faire un film à caractère biographique. D’une certaine manière, les biographies ne m’intéressent pas, je ne lis même pas de livres biographiques. Les autres les aiment, je m’ennuie d’eux. Pourtant, j’aime le travail, les œuvres artistiques, des écrivains, des poètes, des peintres, des chorégraphes, des architectes.

Wenders a également expliqué que le médium 3D était important pour sa capacité à capturer l’art visuel monumental, textural et spatial d’Anselm Kiefer dans le film. Il a déclaré: «La 3D était le langage idéal pour cela car son monde est si vaste et si intense que je voulais mettre le public devant lui. Un écran en deux dimensions ne peut pas le gérer. En 3D (sic), vous voyez plusieurs fois plus que sur un écran normal, vous voyez plus que vous n’en avez jamais vu au cinéma auparavant.

Une profondeur de couches

C’est un sentiment similaire à celui que Wenders a déclaré pour son film de 2011 Pina, ce qu’il avait dit qu’il voulait faire plus tôt mais qu’il n’a jugé approprié de faire qu’après avoir découvert que le médium 3D pouvait capturer de manière appropriée le travail chorégraphique du danseur. Poursuivant sa défense du médium avec la récente projection à Cannes, Wenders a expliqué à Variety que «vous pourriez tout aussi bien être en état de mort cérébrale dans certains films, car la quantité d’activité cérébrale est minime. En 3D, cependant, tout votre cerveau est en feu.

« Des parties de votre cerveau travaillent pour établir l’espace », a expliqué Wenders à propos du film 3D, « ce que vous faites vous-même : vous obtenez deux images distinctes sur l’écran et votre cerveau les assemble, tout comme vous le faites dans la vie avec tes deux yeux. Ainsi, votre cerveau est extrêmement actif, mais d’autres parties de votre cerveau sont également actives – vous êtes émotionnellement plus impliqué car vous êtes plus « là ».

Wenders a expliqué son point de vue que «[i]ans les salles, on s’habitue au fait que tout est là sur l’écran, et on est là, devant, et on n’est pas là. En 3D, [however] Tu es là. Et tout d’un coup, beaucoup de vos instincts sont furieusement actifs qui ne sont pas actifs si vous regardez Rapide et furieux 10. Eh bien, dans ces films, il y a peut-être plus d’adrénaline, bien sûr, mais votre cerveau est moins impliqué.

Les futurs téléspectateurs de Anselme peut s’attendre à un portrait des œuvres envoûtantes vastes et détaillées de l’artiste sur la mémoire culturelle d’une manière hautement sensorielle, grâce au médium 3D. « Simplement à cause de la profondeur de ses couches, vous voyez un quadruple de ce que vous voyez normalement [in cinema], une quantité insensée d’informations », a déclaré Wenders. « C’est un grand avantage, bien sûr, mais la 3D montre également chaque erreur, elles sont également agrandies. Vous en voyez plus, vous devez en absorber plus et votre cerveau fait des heures supplémentaires.

Vétéran de Cannes, Wim Wenders a remporté la Palme d’Or du Festival de Cannes 1984 pour Paris, Texasainsi que le prix du meilleur réalisateur du Festival de Cannes 1987 pour Ailes du désir.