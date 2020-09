Le réalisateur vedette Ryan Murphy est devenu père pour la troisième fois

01.09.2020 21h24

Ryan Murphy, directeur de “Glee”, accueille un ajout à la famille. Avec son mari, il accueille son fils Griffin Sullivan dans le monde.

Les joies du nouveau père dans la maison Miller et Murphy Le réalisateur vedette Ryan Murphy (54 ans), responsable des séries “American Horror Story” et “Glee”, a annoncé la naissance du plus jeune membre de la famille avec une photo Instagram. Mardi 1er septembre, l’Américain a publié un cliché montrant ses fils Ford Theodore (5) et Logan Phineas (7) – leur petit frère dans leurs bras.

Griffin Sullivan Miller Murphy est le nom du garçon qui, selon le réalisateur, a vu le jour le 18 août. Le petit pesait 3090 grammes. Murphy et son mari, le photographe David Miller, avec qui il est marié depuis 2012, n’ont pas rendu publics plus de détails.

Source: instagram.com

(cos / spot)