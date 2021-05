Le réalisateur Spiral dit d’arrêter d’appeler son film «  Torture Porn  »: c’était le cas en 2008

Spirale Le réalisateur, Darren Bousman, a demandé aux gens d’arrêter de faire référence au « porno de torture » dans des articles sur sa suite de Chris Rock dans la franchise Saw. En postant sur Twitter, Bousman a dit « D’accord. Pouvons-nous juste ARRÊTER avec des références » torture-porn « dans vos articles? C’était tellement 2008. ».

Il s’agit d’une référence au terme qui est devenu synonyme de nombreuses suites de l’original de James Wan de 2004, qui a tourné l’attention du film tourné et tourné autour de l’histoire vers les moyens les plus dépravés et éclaboussés de sang d’envoyer une série de films en grande partie oubliables. personnages.

Torture porn, était un terme associé pour la première fois à la franchise du troisième film, qui voyait les victimes de la justice sadique de Jigsaws soumises à des décapitations, à des têtes explosives et même à se noyer dans une cuve de chair de porc pourrie en purée – délicieux. Les suites suivantes, qui ont réussi à faire un vendredi 13 en continuant au-delà d’un 7ème film sous-titré « The Final Chapter » en 2010 pour livrer un 8ème épisode sept ans plus tard sous le titre Jigsaw, les intrigues devenaient épuisées en faveur d’évoquer des meurtres plus brutaux et sadiques. Entre avoir la tête écrasée entre deux blocs géants de glace, se faire injecter de l’acide jusqu’à ce que leur corps brûle et même avoir le crâne tranché par des lasers, il n’était pas difficile de voir pourquoi la phrase restait fidèle à la franchise.

Retardé par la pandémie de Covid-19, Spirale: du livre de Saw a finalement été publié ce mois-ci dans un ensemble de critiques polarisées, qui ont pris une parodie de Dickens allant du meilleur des Vu à ce que ce soit le pire des Vu. La seule chose qui est immédiatement devenue évidente est que contrairement à de nombreuses entrées précédentes, Chris Rock et Darren Lynn Bousman avait fait un effort conscient pour faire reculer une partie de la brutalité exagérée en faveur de la création d’une histoire valable qui s’inscrivait dans le Vu mythologie.

Bousman demandant l’arrêt de l’utilisation du marquage pornographique de torture est un autre signe qu’il voulait que ce film soit autre chose qu’une simple série de multiples bains de sang et de pièges déclencheurs qui ne servaient guère d’autre but que d’essayer de rendre le plus grand nombre de spectateurs évanouis ou vomir autant que possible. Le film tente de trouver un équilibre entre garder les fans de gore heureux, tout en ne rebutant pas ceux qui ont l’estomac plus faible, et pour la plupart, il semble y avoir assez bien réussi.

La publication Twitter de Bousman a suscité un certain nombre de commentaires, certains soutenant son point de vue et d’autres prouvant qu’une balise comme celle-ci est difficile à secouer.

« N’ayez pas honte! Torture Porn est l’un des rares nouveaux sous-genres modernes et vous en êtes un précurseur significatif. » a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a dit: « Je pense que c’est une description appropriée pour Saw, Auberge, Martyrs. Je ne peux penser à aucun autre. C’est assez différent d’un thriller, d’un slasher, etc. «

Cependant, d’autres ont sauté à la défense du réalisateur, beaucoup se demandant même ce que le terme signifiait réellement. « Torturer le porno, je n’ai jamais compris ça … Hellraiser était la torture porn », a dit l’un d’eux, et« Qu’est-ce qui constitue exactement la «torture porn»? Je jure que les gens utilisent cette étiquette pour chaque film d’horreur de nos jours »a ajouté un autre.

Alors que le film fait des affaires raisonnables en ces temps de transition, alors que le cinéma est encore très en phase de reprise, il n’est pas injuste de dire que nous pouvons probablement nous attendre à plus d’entrées dans le monde. Spirale séries de Vu films. La vraie question est de savoir si cela continuera à ne pas devenir une raison de plus pour montrer des formes brutales de mort, ou la nécessité de surpasser son prédécesseur se révélera-t-elle trop pour éviter d’être à nouveau qualifiée de pornographie de torture.

