Le réalisateur Sam Raimi aimerait travailler avec Tobey Maguire sur Spider-Man 4

« J’adore Tobey. J’adore Kirsten Dunst. Je pense que tout est possible », a déclaré le réalisateur.

« J’adorerais revenir et raconter une autre histoire, surtout avec l’excellent management qu’ils ont là-bas », a-t-il déclaré.

Il est allé un peu plus loin et a carrément admis qu’il voulait en faire un quatrième Homme araignée film.

« Je me suis rendu compte après avoir fait Docteur étrange que tout est possible, vraiment tout dans l’univers Marvel, n’importe quelle équipe », a déclaré le cinéaste de 62 ans.

Le film, qui a réalisé le sixième chiffre d’affaires au box-office le plus élevé de tous les temps, a été un régal pour les téléspectateurs après avoir réuni les anciens hommes araignées Tobey Maguire et Andrew Garfield et l’actuel Spider-Man Tom Holland.