Le réalisateur Ron Howard dit que Solo 2 ne se produit pas

Ron Howard dit qu’une suite du film de 2018 Solo n’est pas dans les travaux de LucasFilms. Le réalisateur a déclaré que toute nouvelle d’un film venait strictement des fans et que le studio avait d’autres priorités. À l’heure actuelle, la discussion la plus approfondie sur le Solo suite vient de fans enthousiastes dans des forums en ligne tels que Guerres des étoiles sites Web de fans, chaînes YouTube et babillards électroniques.





« La seule discussion que je connaisse à propos d’une suite pour ‘Solo’ vient des fans à ce stade. »

Tracer les points de Solo introduit un jeune Han Solo, interprété par Alden Ehrenreich (Le meilleur des mondes), et Lando Calrissian, interprété par Donald Glover (Atlanta). Le film était destiné à être le point de départ de plus d’histoires pour développer ces personnages; cependant, cela a changé lorsque la première préquelle de Star Wars a bombardé les théâtres, ne rapportant que 392 millions de dollars dans le monde, ce qui explique en partie pourquoi Howard ne voit pas le studio investir dans un autre film. La sortie ne correspondait pas aux attentes du studio.

FILM VIDÉO DU JOUR

Variety rapporte que Howard a cependant des choses positives à dire sur le premier film, qu’il a adoré l’expérience de travailler sur le film et qu’il était enthousiasmé par son succès potentiel avant sa sortie.

«Je suis venu désireux d’aider, j’ai senti que je pouvais et je me suis éclaté. Normalement, cela prend trois ans, mais j’ai travaillé huit mois et j’ai eu une expérience. Je me sens très bien de la façon dont cela s’est passé. J’ai adoré la façon dont il a joué pour le public, dont j’ai été témoin. Tout cela, je suis capable de me sentir bien.





Ron Howard sur Pourquoi Solo a peut-être bombardé

Films des studios Walt Disney

Solo le réalisateur Ron Howard pense que c’est peut-être la raison pour laquelle Solo n’a pas bien marché au box-office, c’est peut-être simplement « trop ​​nostalgique ». Le réalisateur a déclaré à Variety qu’il pensait que ce n’était peut-être pas la bonne approche pour le Guerres des étoiles histoire à l’époque. « Revenir en arrière et revisiter une histoire d’origine pour un personnage bien-aimé n’est peut-être pas ce que les fans recherchaient. »

En attendant, les fans peuvent toujours profiter de nombreux personnages et scénarios de Star Wars ; cependant, avec les nombreuses émissions en streaming disponibles sur Disney +, y compris Le Mandalorien, qui lance sa troisième saison en mars, L’Acolyte, les Rangers de la Nouvelle République, Star Wars : Lando, A Droid Story, et Ahsoka.