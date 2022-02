Le réalisateur Roland Emmerich déclare que les films Marvel, DC et Star Wars « ruinent notre industrie »

Le réalisateur légendaire derrière les goûts de 2012, Godzilla et Jour de l’indépendance a été invité à donner son avis sur la façon dont les goûts de Marvel, DC et le Guerres des étoiles franchise a eu un impact sur le cinéma.

Le réalisateur sait une chose ou deux sur le fait de porter un film catastrophe sur grand écran et il estime que ce genre a été affecté par les récits de super-héros et de Jedi.

Roland a déclaré à Den of Geek : « Oh oui. Parce que, naturellement, Marvel et DC Comics, et Star Wars, ont à peu près pris le dessus.