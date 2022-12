Le réalisateur Rob Marshall revient sur les défis et le succès de Chicago à l’occasion du 20e anniversaire du film

Le 27 décembre 2002, le directeur de Rob Marshall premier long métrage, Chicago, est sorti en salles. Le film est basé sur la comédie musicale de 1975 du même titre, qui a également été adaptée d’une pièce de 1926. Le film de Marshall mettait en vedette des stars comme Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Queen Latifah, John C. Reilly, Christine Baranski, Taye Diggs et Lucy Liu. Le film a battu des records au box-office et est devenu la première comédie musicale en plus de 30 ans à remporter le prix du meilleur film. Pourtant, malgré Chicago succès incontestable, lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter sur Chicago 20e anniversaire, le réalisateur du film a révélé qu’il ne s’attendait pas à ce que son premier grand film ait l’impact qu’il a eu.

Chicago raconte l’histoire de Roxie Hart (jouée par Zellweger) et Velma Kelly (jouée par Zeta-Jones), meurtrières assoiffées de gloire, qui développent une rivalité tout en cherchant l’aide de l’avocat habile Billy Flynn (Gere). Bien que le Le retour de Mary Poppins directeur a admis à THR que Chicago est sa comédie musicale préférée, il n’a jamais imaginé que sa version ait la popularité qu’elle a eue. Il a dit: « J’étais parfaitement naïf à bien des égards, en particulier sur la façon dont cela se passerait. À cette époque, les comédies musicales en direct étaient tout simplement mortes. Moulin Rouge! avait joué l’année précédente, et cela a aidé à ouvrir la porte. Mais j’étais très conscient que les comédies musicales n’étaient tout simplement pas acceptées. Je pensais que ce serait un petit film de niche que peu de gens verraient. »

Mais, bien sûr, le film de Marshall a eu un impact beaucoup plus important qu’il ne l’avait pensé. Chicago a fini par gagner 306 millions de dollars dans le monde (l’équivalent de 507 millions de dollars aujourd’hui) et est devenu la comédie musicale en direct la plus rentable à ce moment-là. Le film a également remporté six Oscars, dont ceux du meilleur film et de la meilleure actrice dans un second rôle (Zeta-Jones). Zellweger, Gere et le film lui-même ont également remporté des Golden Globes.





Rob Marshall a présenté son concept pour Chicago avant d’être attaché au projet

Pourtant, l’attachement de Marshall au projet s’est produit de manière inattendue. Il a dit : « Alors ils m’ont convoqué pour une réunion pour discuter du loyer, mais je savais que le Chicago propriété était là-bas et qu’ils avaient vraiment du mal à trouver comment l’amener au cinéma. Chicago était ma comédie musicale préférée – je l’avais dirigée à Los Angeles, mais j’ai aussi adoré ça en grandissant. Je me suis assis pour dire à Meryl Poster, le bras droit de Harvey Weinstein : « Avant de commencer à parler de Rent, puis-je vous dire ce que je pense d’une façon d’aborder Chicago serait? Parce que ce n’est pas encore arrivé. » (Rires.) J’ai commencé à expliquer mes pensées, conceptuellement, sur le film et comment je l’ai vu. »

Il a poursuivi : « Elle m’a attrapé et m’a amené dans le bureau de Harvey. J’ai ensuite passé des heures dans son bureau à décrire comment le film pouvait être fait. C’était cette idée qu’il y aurait deux mondes différents : le monde de la scène de vaudeville, où les numéros musicaux ont eu lieu, puis le monde réaliste de Chicago dans les années 20. À cette époque, il était rare de mélanger deux mondes différents en même temps au sein d’un film. Mais j’ai souligné les vidéos de MTV à l’époque (rires), que vous pouviez avoir plusieurs couches différentes simultanément. J’ai en fait interprété « Mister Cellophane » pour Harvey dans son bureau, expliquant que le personnage d’Amos serait dans le bureau de Billy Flynn, dans une vraie scène avec lui, ramasse son chapeau, et quand il met son chapeau, il serait sur scène. »

À partir de là, Marshall a fait face aux difficultés de porter une comédie musicale sur grand écran. Il a dit : « Ils m’avaient parlé très tôt de la chorégraphie, alors j’avais vu tous les scripts de Chicago. Le plus gros problème est qu’ils essayaient d’en faire un livre musical – une comédie musicale où les gens chantent. Ce qu’ils n’ont pas compris, c’est que Chicago un concept musical et a été construit de cette façon. Tous les numéros musicaux de la pièce de théâtre sont tous des tours de vaudeville. Tous les numéros doivent être des numéros de présentation qui se produisent sur une scène. C’est ce qu’ils n’avaient jamais fait. Quelques jours plus tard, ils m’ont donné le film à développer. (Rires.) J’ai apporté [screenwriter] Bill Condon dessus et John DeLuca, mon partenaire créatif, et nous avons commencé à travailler sur la façon de créer Chicago comme un film avec ce concept en tête. »

Il a ajouté plus tard : « C’est très délicat de faire des comédies musicales sur film parce que c’est un médium beaucoup plus réaliste. Dans un théâtre, quand vous regardez une comédie musicale et que quelqu’un commence à chanter, vous êtes dans un environnement non naturaliste. Immédiatement, vous êtes déjà dans un théâtre avec des ailes (rires), donc on peut accepter beaucoup de choses. Au cinéma, c’est très difficile de se retrouver dans les comédies musicales et quelqu’un qui chante. C’est quelque chose que j’ai travaillé dur, avec toutes les comédies musicales que j’ai faites, trouver un chemin dans le chant qui semble organique. C’est la chose la plus délicate dans les comédies musicales.