Le réalisateur Richard Curtis dit que Will Ferrell aurait dû être nominé aux Oscars pour Elf

Curtis, qui a écrit un grand nombre des comédies romantiques les plus appréciées de Grande-Bretagne, telles que Notting Hill et Quatre mariages et un enterrement a déclaré dans une récente interview que les cérémonies de remise des prix négligent souvent le genre de la comédie.

Curtis est membre de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, ce qui signifie qu’il peut voter pour qui remportera un Oscar et dit qu’il aurait été heureux de voter pour Ferrell s’il avait été nominé.

Elfe était un tel succès, le studio derrière lui était désireux de faire un deuxième film – il a été écrit et 29 millions de dollars étaient offerts à Ferrell s’il décidait de reprendre le rôle de Buddy the Elf. Mais ce n’était pas le cas – car il n’était pas conquis par l’histoire.

S’adressant à The Hollywood Reporter l’année dernière, il a déclaré: « J’aurais dû promouvoir le film d’un endroit honnête, ce qui aurait été, comme, ‘Oh non, ce n’est pas bon. Je ne pouvais tout simplement pas refuser autant de l’argent.’ Et je me suis dit : ‘Puis-je réellement dire ces mots ? Je ne pense pas pouvoir le faire, donc je suppose que je ne peux pas faire le film’. »