Le réalisateur original de Candyman révèle la suite qu’il n’a jamais faite

Candyman de Clive Barker était l’un des meilleurs films d’horreur des années 1990, et bien qu’il y ait eu un certain nombre de suites qui ont souffert de la malédiction des rendements décroissants, il semble que le prochain redémarrage / suite de Nia Da Costa soit sur le point de remettre la franchise là où ça appartient. Cependant, il existe un autre Bonbon film que personne n’a jamais pu voir, et que c’était la suite originale prévue par Bonbon le scénariste Bernard Rose, qui semblait prêt à ouvrir une toute autre voie pour ce que la série aurait pu devenir.

Jason Jenkins de Bloody Disgusting s’est entretenu exclusivement avec Rose qui est allée dans les moindres détails sur la suite qu’il a eu le feu vert pour écrire après le succès du premier film. Son remue-méninges pour le film l’a vu arriver à une histoire qui n’était pas une suite directe de l’histoire de son prédécesseur, mais plutôt à l’idée de ce qu’étaient les origines d’un croque-mitaine, qui dans l’histoire était vraiment le premier croque-mitaine, la personne qui tuerait sans pitié sans remords. Ce processus de réflexion a conduit Rose à une idée impliquant Jack l’éventreur.

« Je voulais faire quelque chose qui serait essentiellement, pour ainsi dire, le fantôme de Jack l’Éventreur dans le Londres moderne. L’idée qu’il était ce genre de personnage mythique qui hantait en quelque sorte … l’East End. Nous sommes parler du Londres du début des années 90 [which] Il y avait encore ces quartiers vraiment tachés de suie, vraiment abandonnés, où les prostituées traînaient au coin des rues. Pas différent des années 1880. Il y avait toujours ce sentiment presque hogarthien à ce sujet, c’était un peu dérangeant. »

L’écrivain a ensuite confirmé une rumeur de longue date selon laquelle le film de Rose apporterait l’histoire d’une autre histoire de Barker, Le train de viande de minuit. « En gros, mon histoire [titled Candyman II: The Midnight Meat Train] – l’idée était que le [Jack the Ripper] les meurtres commencent à se produire [again]. Et alors que le premier Bonbon était sur la course, l’idée était de faire le deuxième Bonbon sur le genre. Il s’agissait de l’idée de ce tueur sans visage et brutal qui n’attaquait que les femmes, d’une manière sexuelle horrible. Et dont l’objectif principal était d’arrêter les « putes » – son attitude étrange et moralisatrice. C’est aussi très pervers, en même temps. »

Le film aurait vu une policière commencer à enquêter sur la série de meurtres et, ce faisant, découvrir des événements de plus en plus étranges tandis qu’une menace inquiétante se rapproche de plus en plus d’elle.

Rose a poursuivi: « Il y avait un dénouement très, très extrême mais plutôt merveilleux qui était quelque peu basé sur ‘Le train de viande de minuit‘. J’ai pris le bâillon central d’un train, qui est essentiellement un wagon de viande avec tous les morts suspendus aux sangles, saignant sur le sol. Dans mon film… il y avait une gare secrète sous le palais de Buckingham, qui menait à une salle de banquet où certains membres de la famille Saxe-Cobourg se régalaient de femmes nues. Cannibales. Je ne plaisante pas, c’est ainsi que le film s’est terminé ! Toutes ces histoires sur l’Eventreur n’étaient que des conneries. Toutes les théories du complot, tout cela n’était qu’un fantasme pour cacher le véritable objectif – qui était que les riches, les classes dirigeantes, allaient dîner des pauvres. Et le point culminant, le dénouement, le bâillon était – elle va droit au but. Et l’une des choses que les maçons font, ils l’ont fait à tous les gens qui savaient quelque chose, c’était de couper la langue à quiconque pouvait raconter l’histoire. Elle y était arrivée, elle avait découvert la vérité, alors ils lui ont coupé la langue. La fin de l’histoire, c’est qu’elle est devenue l’éventreur. »

Cependant, l’absence notable de Bonbon en tant que personnage réel dans le film, cela signifiait que lorsque Rose a donné l’idée, elle a été immédiatement abattue et quelques années plus tard, un tout autre Bonbon la suite est arrivée avec Adieu à la chair, qui a bien gardé le Bonbon personnage devant et au centre. Si Rose avait été autorisé à poursuivre sa suite, ce n’était pas la seule idée qu’il avait et aurait voulu incorporer d’autres histoires de Barker, créant une sorte de série d’anthologies de films avec le thème central de « l’épouvantail ».

« C’était mon idée ! il a dit. « Je voulais élargir l’idée de ce qui pourrait être considéré comme une suite. Voici le problème avec la suite d’horreur – une fois que vous savez qui est ce putain de croque-mitaine, il arrive et commence à tuer plus de gens, ou commence à raconter des blagues. Parce que c’est ce que est arrivé à Freddy. Et c’est tout. Il n’y a pas d’autre solution. C’est comme ça que ça se passe. «

Malheureusement, Rose n’a plus de copie du script qu’il a écrit, bien qu’il ait souligné que « ces choses sont toujours photocopiées ». Alors qui sait, un jour Candyman II : Le train de viande de minuit peut être vu par le public d’une manière ou d’une autre, ne serait-ce que sous forme écrite.

Le redémarrage de Candyman est publié le 27 août après plusieurs retards liés à Covid.

