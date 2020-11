Le réalisateur original à la maison pense que Disney + Reboot est une perte de temps

Un redémarrage de Home Alone semblera à la limite sacrilège pour certains, et cela ressemble certainement à l’opinion du réalisateur du film original Chris Columbus. L’homme derrière non seulement Seul à la maison mais aussi des classiques comme Les Goonies, Gremlins, Mme Doubtfire, et les deux premiers Harry Potter les films trouve déconcertant que Disney prenne même la peine d’essayer de retrouver la magie de sa version, surtout lorsqu’elle est toujours si chère.

« Personne ne m’a contacté à ce sujet et c’est une perte de temps en ce qui me concerne. À quoi ça sert? Je crois fermement que vous ne referez pas des films qui ont eu la longévité de Home Alone. Vous Je ne vais pas créer à nouveau de la foudre dans une bouteille. Cela n’arrivera tout simplement pas. Alors pourquoi le faire? C’est comme faire une version peinture par numéros d’un film d’animation Disney – une version en direct de cela. C’est fait. Faites votre propre truc. Même si vous échouez lamentablement, au moins vous avez trouvé quelque chose d’original. «

En effet, Seul à la maison est devenu un incontournable de Noël pour beaucoup, chaque tentative de suivi échouant à être à la hauteur du charme du premier film. Présentation de Kevin McCallister, huit ans, qui est accidentellement laissé derrière lorsque sa famille part pour la France, Seul à la maison suit Kevin alors qu’il doit se battre contre une paire de voleurs maladroits déterminés à pénétrer par effraction dans sa maison. La franchise a depuis engendré 5 films au total, tous de qualité décroissante, il est donc difficile de discuter avec Chris Columbus‘opinion qu’un redémarrage est une perte de temps.

Quoi qu’il en soit, le redémarrage de Disney + continue et a récemment ajouté plusieurs nouveaux membres de la distribution à la liste, y compris Kenan et Kel étoile et Saturday Night Live les anciens Kenan Thompson, ainsi que Histoire de jouets 4 comédienne Ally Maki et Archer et Rick et Morty star Chris Parnell.

Le trio comique rejoint les membres de la distribution précédemment annoncés Archie Yates, Rob Delaney et Ellie Kemper. Yates, qui a récemment joué le rôle de Yorki dans la nomination aux Oscars de la réalisatrice Taika Waititi Jojo Lapin, jouera l’enfant négligé qui est laissé seul par ses parents exaspérément irresponsables pour s’attaquer seul à des criminels adultes adultes. Yates jouerait un nouveau personnage plutôt qu’une version redémarrée de Kevin McCallister de Macaulay Culkin.

L’intrigue de cette nouvelle approche Seul à la maison a été décrit comme étant « un mari et une femme qui partent en guerre avec un jeune garçon qui leur a volé quelque chose », alors attendez-vous à peu près la même chose que tous les autres films de la franchise.

Les rôles de Rob Delaney, dont les crédits précédents incluent l’émission à succès Catastrophe et entreprise de bande dessinée notée R Deadpool 2et Ellie Kemper, connue pour Incassable Kimmy Schmidt, ne sont pas encore connus, mais il est probable qu’ils joueront le couple que le jeune héroïque de Yates doit contrecarrer.

Seul à la maison est dirigé par Sale grand-père Dan Mazer, et aussi des stars De cette façon jusqu’à et Vivre avec soi étoile Aisling Bea, La vie secrète des animaux domestiques 2 l’acteur Pete Holmes, Veep’s Timothy Simons et Mikey Day, qui ont co-écrit le scénario avec un autre Saturday Night Live ancien Streeter Seidell.

Pensez-vous qu’un redémarrage est une perte de temps ou est Seul à la maison Besoin d’une mise à jour? Cela nous vient d’Insider.

Sujets: Seul à la maison