Le réalisateur Mohamed Diab révèle la raison des deux costumes différents de Moon Knight

Depuis 30 mars est la dernière série de Univers cinématographique Marvel sur le service de streaming Disney+ à voir. Chevalier de la Lune vient avec un nouveau type d’anti-héros et vous tient tout de suite record inhabituel dans l’histoire de Marvel.

Dans la série, Moon Knight ne se contente pas de porter un costume de super-héros, il porte le même deux différents. De quoi s’agit-il, comment est-ce lié à la deux personnages principaux la série correspond et comment cela avec le histoire égyptienne a correspondu Réalisateur Mohamed Diab maintenant expliqué peu de temps après la sortie de la série.

La personnalité inspire le costume

dans une entretien avec le collisionneur révélé le réalisateur de « Moon Knight » Mohamed Diab, entre autres Raison des deux costumes différents de l’antihéros.

Dans le débuts de développementdit Diab, c’est ça Costume de Chevalier de la Lune pour Steven été pensé, en conséquence devrait Marc le costume de M. Knight porter. Mais cela a changé avec le temps et au fur et à mesure que les personnages évoluaient L’opposé.

© Marvel Studios/ Disney – Le costume de Steven de Mr. Knight

« Mais c’est l’une des meilleures choses à prendre son temps et à développer des choses. Vous pouvez dire : Non, non, non, ce costume est pour ce type. C’est ce qui fonctionne pour eux. Et nous voyons quelle est la logique.

Diab parle de la logique selon laquelle chacun des deux Les personnalités inspirent votre propre costume. Là Steven fondamentalement rien à voir avec les super-héros, son costume de super-héros se compose en fait d’un Costume d’homme. Il réagit donc cool quand on l’interroge sur ce fait.

« Le costume s’inspire de qui vous êtes ou de ce que vous aimez ou de ce que vous voulez qu’un costume soit. »

Marc porte donc plutôt costume de super-héros Moon Knight. C’est plus approprié pour le personnage, après tout, l’ancien US Marine et mercenaire Marc est avec le béni avec les pouvoirs surnaturels du dieu de la lune Khonshu.

Beaucoup plus de travail a été fait sur la combinaison Moon Knight elle-même que sur celle de M. Knight. Dans la conception, vous pouvez trouver de nombreux liens avec l’origine égyptienne de la série à nouveau : l’apparence générale est la même Momietu peux faucille dans le costume voir quel Moon Knight dessine comme une arme et c’est hiéroglyphes reconnaissable sur le costume.

Que dire de cela allusions égyptiennes dans Moon Knight est tout ce qui concerne, nous l’avons résumé pour vous ici :

Craintes et doutes sur le design

Malgré la conception plus compliquée de la combinaison Moon Knight, Diab plus de respect pour le costume de M. Knight eu. Il craignait que le costume de cérémonie blanc mal paraître devant la caméra est-ce possible idiot ou bizarre travaillerait.

Avec le début du tournage avec Oscar Isaac, cependant, ces doutes ont rapidement disparu. Contrairement à ses craintes, l’apparition de M. Knight a eu un impact sur le réalisateur très cool travaillé, c’est pourquoi il essaie lui-même plus d’instants imaginer où cet effet encore élargi pourrait devenir.