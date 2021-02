Le réalisateur méchant Jon M. Chu demande aux fans qui incarner Elphaba et Glinda

Ariana Grande? Dove Cameron? Les gens ont beaucoup d’idées sur qui devrait jouer dans le film en direct Wicked.

Universal a confirmé que Asiatiques riches fous le réalisateur Jon M. Chu dirigera le nouveau Méchant film et il veut votre aide.

Hier (3 février), Deadline a annoncé que Jon M. Chu remplacerait Stephen Daldry en tant que directeur du nouveau très attendu Méchant adaptation cinématographique. Depuis la sortie de la comédie musicale il y a 17 ans, les fans ont voulu la voir prendre vie sur grand écran et maintenant cela se produit. Cela marque le deuxième film musical de Jon après Dans les hauteurs qui doit sortir en juin.

Si ce n’était pas assez excitant, Jon demande aux fans leur avis sur qui ils veulent jouer Elphaba et Glinda dans le film.

Le réalisateur de Wicked, Jon M. Chu, demande aux fans qui incarner Elphaba et Glinda. Photo: @arianagrande via Instagram, Frank Micelotta / , @dovecameron via Instagram

S’adressant à Twitter hier (2 février), Jon M. Chu a déclaré qu’on lui avait demandé de diriger Méchant. Il a écrit: «La plupart de ma vie, je me suis senti déplacé, bizarre et différent. Je me suis caché derrière une caméra parce que les gens aimaient être filmés et je pouvais disparaître. J’ai utilisé mes courts métrages pour impressionner les gens afin que je puisse me sentir valorisé. se sentait VERT de toutes les manières. «

Jon a ensuite ajouté: « Mais quand j’ai vu WICKED de Stephen Schwartz et Winnie Holzman il y a plus de 15 ans alors qu’il était en atelier à San Francisco, je ne pouvais pas l’ignorer. Donc, penser que j’ai été invité à porter cette histoire intemporelle au plus grand des écrans partout dans le monde pour que les gens puissent vivre avec leur famille, leurs meilleurs amis et des inconnus… de tous les horizons, âges, formes et couleurs, c’est comme si j’avais été invité à Oz par le sorcier lui-même. «

Il a terminé le message en écrivant: « Alors … qui veut être Elphaba et Glinda? »

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas de mot officiel sur qui jouera Elphaba et Glinda. On ne sait pas non plus si Jon recherche de nouveaux venus pour assumer les rôles ou s’il lancera des visages célèbres. Bien sûr, Idina Menzel et Kristin Chenoweth ont joué Elphaba et Glinda dans la production originale de Broadway et les deux ont partagé leurs propres pensées.

Idina a déclaré qu’Ariana Grande « serait incroyable » car Elphaba et Kristen ont déjà déclaré à plusieurs reprises qu’elle voulait qu’Ariana et Dove Cameron assument les rôles d’Elphaba et de Glinda.

En 2019, elle a tweeté: « Je vais continuer à le dire … @ArianaGrande + @DoveCameron, le film @WICKED_Musical est votre destin! »

Les Arianators sauront déjà qu’Ariana Grande est obsédée par Méchant la comédie musicale. En octobre 2019, elle a interprété « The Wizard and I » pour NBC’s Un Halloween très méchant spécial. S’adressant à Zach Sang en 2020, Ariana a également révélé qu’elle «ferait n’importe quoi» pour jouer Elphaba dans la prochaine adaptation cinématographique de Méchant.

Elle a déclaré: « Je n’ai pas vraiment beaucoup de rôles de rêve. Je dois déjà jouer Penny dans Laque pour les cheveux. Elphaba et Audrey dans Petite boutique des horreurs, ce sont mes deux rôles de rêve … Je ferais n’importe quoi. Je me tenais devant le bureau des producteurs avec un café en attendant qu’ils me saluent, en les suppliant de chanter ‘Defying Gravity’ pour eux. «

Pendant ce temps, Dove a dit à E! en 2019 que Glinda est « le rôle d’une vie ». Elle a également déclaré: « J’en rêve depuis que j’ai sept ans. Je veux dire, je devrais avoir la chance d’être considérée. »

Selon vous, qui devrait jouer Elphaba et Glinda dans le film Wicked?

