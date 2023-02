Le réalisateur Matt Shakman explique pourquoi Fantastic Four est le film parfait pour lui

Le réalisateur de WandaVision, Matt Shakman, explique ce qu’il a appris après avoir dirigé un projet majeur de MCU et comment cela l’a préparé pour Fantastic Four.

Réalisateur acclamé Matt Shakman exprime autant d’enthousiasme que les fans de MCU partout, sinon plus, avec son accord signé pour diriger la dernière adaptation de Les quatre Fantastiques. Le film attendu est l’un des nombreux autres projets actuellement alignés chez Marvel, et Shakman a assuré qu’il serait sa priorité absolue l’année prochaine avant sa sortie à déterminer en 2025. Dans une nouvelle interview avec Collider, le réalisateur a eu de nouvelles réflexions. pour partager sur la façon dont son travail sur la série MCU unique et primée WandaVision (2021) a repris dans sa vision de son prochain projet.





Le travail révolutionnaire de Shakman sur la série limitée de MCU WandaVision a donné un angle entièrement nouveau à la formule traditionnelle de la plupart des projets Marvel, en plus d’être la toute première série télévisée de la franchise. Une grande partie du spectacle a joué de manière fantastique dans les tropes fantaisistes et comiques des sitcoms au fil des décennies, adhérant au désir de Wanda Maximoff de vivre une vie insouciante avec Vision tout en tenant en otage toute une ville de banlieue dans un sort puissant. Bien sûr, le point culminant de l’histoire fait ressortir l’action lorsque Wanda et Vision sont obligés d’affronter les méchants et leurs homologues Agatha Harkness et White Vision, et le spectacle prépare parfaitement le terrain pour le virage méchant de Wanda dans le film de suivi. Doctor Strange dans le multivers de la folie (2022). L’innovation de Shakman a non seulement valu les éloges du public et des critiques, qui attendaient tous avec impatience le nouvel épisode de chaque semaine, mais aussi trois Emmy Awards bien mérités parmi des dizaines d’autres victoires et nominations.

FILM VIDÉO DU JOUR

Tout ce succès a conduit Shakman à se voir remettre le relais pour le Les quatre Fantastiques projet, quelque chose dont il était ravi.

« J’adore ces personnages depuis que je suis gamin, donc c’est une immense joie de pouvoir travailler avec eux, de passer du temps avec eux tous les jours. Les faire entrer dans le MCU est aussi une immense joie. Alors c’est ça. C’est juste l’excitation d’être l’enfant qui les a trouvés quand j’avais six, sept, huit ans, et maintenant de pouvoir travailler avec eux sur grand écran. C’est incroyable. »





Shakman ne s’inquiète pas du chemin à parcourir avec Fantastic Four

Studios Marvel

La nouvelle adaptation à venir de Les quatre Fantastiques est l’un des projets les plus attendus du MCU, compte tenu du fandom fidèle autour de l’ensemble héroïque et de l’immense échec des tentatives précédentes pour amener les personnages à l’écran. Malgré cela, Shakman ne ressent rien d’autre que de la fierté à l’idée d’apporter sa vision des personnages qu’il aime tant à un public anxieux. Il a souligné que son expérience de travail chez Marvel a été un havre de créativité très uni et que tout le monde à bord du nouveau projet sait exactement ce qui est nécessaire pour faire Les quatre Fantastiques le succès qu’il mérite d’être, enfin.

« Marvel est un endroit merveilleux où travailler. J’étais ravi de pouvoir revenir travailler avec eux car même s’ils produisent les plus grands films, c’est une très petite famille de personnes avec qui vous collaborez. Ils sont tous adorables. des gens qui sont passionnés par ce qu’ils font. Donc tu travailles avec de grands cinéphiles, tout le monde fait le même film, tu vas tous dans le même sens et c’est juste un bonheur. Ce n’est pas très fréquent que ça arrive, surtout quand vous avez affaire à quelque chose à très grande échelle, comme le [Fantastic Four]. C’est vraiment amusant d’être de retour. Lorsque vous rejoignez quelque chose pour la première fois comme je l’ai fait sur WandaVision, vous rencontrez tout le monde pour la première fois. Maintenant, on a l’impression de passer du temps avec sa famille, ce qui est merveilleux et c’est donc un bureau formidable où se présenter tous les jours. »

Surtout, Shakman explique son amour pour les personnages en raison de l’aspect familial qu’ils partagent par rapport à d’autres ensembles héroïques, et qu’il sait le mieux comment aborder ce type de décor, citant Star Trek comme premier exemple.

« [Fantastic Four] était juste le film qui avait le plus de sens dans la conversation. C’est celui vers lequel je pense que je gravite naturellement. Tu sais, la raison pour laquelle j’aime Star Trekj’en suis sûr, est une grande partie de la raison pour laquelle j’aime le Les quatre Fantastiques. Ils partagent un grand sens de l’optimisme, l’idée de regarder vers les étoiles, et la technologie peut tout sauver, et de se réunir en famille, soit une vraie famille dans le cas de [Fantastic Four], ou la famille que vous retrouvez dans le cas de l’Enterprise. Il y a juste beaucoup de choses sur la propriété qui m’ont séduit et je suis ravi d’avoir pu être celui qui a pu le faire. »

Ironiquement, à la fin de l’année dernière, Shakman a quitté le poste de directeur du dernier Star Trek projet de film, invoquant un « conflit d’horaire ». Ce conflit s’est avéré être son plan pour diriger Les quatre Fantastiques au lieu de cela, sachant que le film avait besoin de lui.