Le réalisateur mandalorien Carl Weathers se penche sur Snoke Connection dans la saison 2

Le mandalorien a été occupé avec ses croisements épiques, évoquant de multiples intrigues interconnectées tout en ramassant des arcs d’intrigue non résolus du plus large Guerres des étoiles univers avec la promesse de les résoudre enfin. Son dernier épisode a franchi une étape inattendue vers la résolution d’une question plutôt controversée, à savoir l’origine du guide suprême, Snoke. Et comme le dit le réalisateur Carl Weathers, la révélation confirme le fait que cette série Disney + est «plus grande que ce que nous pensions».

En ce qui concerne la trame de fond de Snoke et l’établissement de ses racines, le Guerres des étoiles la suite a à peine connecté tous les points, laissant les fans préparer leurs propres théories. Mais le dernier opus de la série, le Chapitre 12: Le siège, bourré d’action, qui a marqué Greef Karga (Carl Weathers) revient après la finale de la saison 1 et son premier Guerres des étoiles débuts de réalisateur, comprenait également des révélations majeures de l’intrigue.

L’épisode a vu Mando atterrir à Nevarru pour une réparation indispensable pour son vaisseau, seulement pour s’impliquer dans les plans de Greef Karga et Cara Dune pour anéantir la base impériale laissée sur leur planète après la «mort» de Moff Gideon. Le piège? La base n’abrite pas que de vieilles armes et contrairement aux informations de Karga selon lesquelles il y a un « équipage squelette », il y a des mini-armées de Stormtroopers prêtes à anéantir tous les intrus.

Dans le chaos qui s’ensuit, Mando, Cara et Karga découvrent que la base ne fonctionne pas seulement à plein régime, mais qu’elle est aussi secrètement un laboratoire. C’est là que Moff Gideon supervise les expériences avec les midi-chloriens, extraits du petit sang que le Dr Pershing (le scientifique de la saison 1) a réussi à extraire de The Child avant que Mando ne le sauve avec audace, pour créer des clones sensibles à la Force.

Mais la révélation des véritables intentions de Moff Gideon derrière la recherche de Baby Yoda ne sont pas les seules révélations, car nous voyons une figure plutôt familière flottant dans l’un des réservoirs – Snoke ou plutôt le prototype qui conduira un jour l’empereur Palpatine à créer la règle proxy du Premier Ordre. Mais bien qu’il y ait eu des spéculations sur les motivations de Moff Gideon, la révélation soudaine de la créature ressemblant à Snoke est ce que Weathers voulait que ce soit – une tournure inattendue.

«J’ai adoré, car il n’y avait presque pas de piste pour vous dire de quoi il s’agissait. Et alors que vous l’avez suivi, le défi pour moi en tant que réalisateur – et je suis certain que le défi pour Jon [Favreau] en tant que scénariste-producteur – gardait les gens engagés, voulant savoir ce qui allait se passer ensuite. Et quand vous découvrez ce qui est vraiment impliqué ici, vous arrivez finalement à: ‘Oh mec, cette chose est beaucoup plus grande que ce que nous pensions.’ «

Au cas où les téléspectateurs auraient encore des questions sur l’avenir de l’Empire et ce que sa présence signifie pour Baby Yoda et Mando, Weathers a suggéré de revoir l’épisode car il contient toutes les réponses dont vous avez besoin.

« Quand vous écoutez le dialogue, c’est à peu près expliqué, sans dire: ‘OK, maintenant laissez-nous vous dire ce que cela signifie! Nous le découvrons tous presque simultanément, ce qui signifie que le public le découvre. Ensuite, le personnage de l’hologramme entre en jeu. et souligne ce dont il s’agit et qui est vraiment responsable de tout. Nous comprenons donc maintenant que cet épisode rappelle vraiment tout ce qui se passe là-bas, ce à quoi le Mandalorien est confronté, et ce que nous vous êtes tous contre ce type appelé Moff Gideon. «

Si cette torsion du milieu de l’épisode n’était pas suffisante pour déclencher des débats massifs parmi Guerres des étoiles fans, l’épisode s’est terminé sur un autre cliffhanger hors du bleu – Moff Gideon souriant avec suffisance au milieu d’un géant armée de ce qui ressemblait à des Dark Troopers du jeu vidéo de 1994 Star Wars: Forces des ténèbres. Cela met l’avenir de Mando et de Baby Yoda en danger majeur car cette armée spéciale n’est pas « juste gonflée » comme selon Weathers, « ils sont sous uber-stéroïdes ». Cette nouvelle nous parvient via Empire

