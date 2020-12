Le réalisateur Mandalorian Robert Rodriguez a utilisé des figurines de Star Wars pour planifier le retour de Boba Fett

Guerres des étoiles les jouets ont toujours été une partie importante de la franchise. Maintenant, ils sont devenus au moins partiellement responsables de la résurrection de l’un de ses personnages les plus aimés. Robert Rodriguez était l’homme chargé de diriger le retour tant attendu de Boba Fett dans The Mandalorian saison 2. Maintenant, le cinéaste a révélé qu’il avait utilisé des figurines pour aider à planifier la grande scène d’action du chasseur de primes dans l’épisode intitulé La tragédie.

La révélation est venue dans le cadre de la Galerie Disney documentaire sorti sur Disney + récemment, qui jette un regard dans les coulisses sur The Mandalorian saison 2. Robert Rodriguez a semblé discuter de son épisode toujours important, qui a vu Temuera Morrison ramener Boba Fett de manière épique. Rodriguez a expliqué que pour illustrer ce qu’il voulait de la séquence d’action, il avait utilisé ses fils, certains Guerres des étoiles jouets et un appareil photo dans son jardin. Voici ce que Rodriguez avait à dire.

«J’ai fini par transformer une scène de bataille de trois pages en une scène de bataille de neuf minutes parce que j’étais tellement excitée de ramener Boba. J’ai dit à Jon [Favreau]: «J’attendais de voir cette version de Boba Fett depuis que je suis enfant. Boba doit être différent, il ne peut pas ressembler à un autre Mando. Il doit bouger différemment, se sentir différent, occuper un espace complètement différent et avoir un poids et une gravité pour lui qui montrent pourquoi il est une telle légende. Je voulais qu’il soit à la hauteur de son nom que nous chuchotions depuis que nous étions enfants [and] soyez ce personnage mystérieux avec un passé qui vous donne envie d’en savoir plus sur lui. Si Mando est un Pistolero, alors Boba doit être un barbare. «

Le producteur exécutif Dave Filoni a répondu à la vidéo en disant: « Cela en fait l’animatique le plus cool qui soit! » La vidéo est présentée dans la spéciale. On voit les enfants du réalisateur habillés Guerres des étoiles Costumes d’Halloween, avec divers jouets remplaçant les acteurs potentiels. Le tout a un charme indéniable, tout en mettant en valeur la passion de Robert Rodriguez non seulement pour la franchise, mais aussi pour le personnage de Boba Fett en particulier. Rodriguez a ajouté ce qui suit à propos de son épisode.

« Il doit satisfaire. Je ne veux pas prendre pour acquis qu’il apparaîtra plus tard dans d’autres épisodes. Il doit être tout, ici, maintenant. C’est ce que Boba Fett est tout. Cet épisode avait besoin. dire: « Boba est de retour », et c’était ma principale mission personnelle. «

Sûr à dire, il satisfait. Boba Fett a eu plus de temps d’écran, de loin, qu’il n’en avait jamais eu dans l’original Guerres des étoiles trilogie. C’était en grande partie la version du personnage que de nombreux fans mouraient d’envie de voir depuis des décennies. Heureusement, malgré Robert Rodriguez tout en mettant tout en ligne, il y en aura beaucoup plus de Boba à l’avenir.

Non seulement pouvons-nous nous attendre à voir Boba Fett apparaître dans The Mandalorian saison 3, mais il obtient également une série dérivée. Comme annoncé dans une scène post-crédit choquante, Le livre de Boba Fett fera ses débuts sur Disney + en décembre 2021, donnant au personnage un projet solo tant attendu. Vous pouvez consulter Disney Gallery: The Mandalorian maintenant sur le service de streaming Disney +.

