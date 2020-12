Le réalisateur Mandalorian considère la possibilité pour bébé Grogu d’aller du côté obscur

The Mandalorian Le réalisateur Bryce Dallas Howard commente la possibilité que Grogu passe du côté obscur. L’enfant, alias Baby Yoda, et maintenant Grogu, a conquis le cœur de Guerres des étoiles fans du monde entier. Cependant, la saison 2 de la série à succès Disney + a révélé certains secrets sombres possibles sur le personnage, ce qui a conduit à des théories de fans sur son passage du côté obscur. Dave Filoni et Jon Favreau amèneraient-ils vraiment l’adorable petite créature du côté obscur?

Dans une nouvelle interview, Bryce Dallas Howard a été interrogé sur le fait de travailler sur The Mandalorian saison 2. Howard est revenu pour diriger le chapitre 11: L’héritière après avoir réalisé un épisode de la saison dernière. Cela étant dit, elle en sait beaucoup plus sur l’avenir de la série Disney + que beaucoup d’autres personnes, ce qui signifie qu’elle ne pouvait pas en dire beaucoup lorsqu’on l’interrogeait sur les théories du côté obscur de Grogu. Howard avait ceci à dire.

« Eh bien, je ne vais certainement pas partager de suppositions, parce que je sais. Mais ce que je dirai, c’est que, pour moi, la joie de travailler avec Baby Yoda est que, oui, c’est un être incroyablement mignon et adorable, mais vous ne pouvez jouer cette note que tant de fois, non? C’était une partie merveilleuse du voyage de Mando et Baby dans la saison 1, mais dans la saison 2, il y a une opportunité pour le personnage de Baby – qui, au fait, n’est pas un bébé, qui est, selon les années humaines, pleinement d’âge moyen. Mais pour comprendre: « OK, qui est cet être? » Et ce n’est pas que binaire. «

George Lucas a présenté au monde les côtés clair et sombre de la Force il y a plus de 40 ans. Dans les années depuis Un nouvel espoir est sorti, les fans de Star Wars ont beaucoup appris sur le fonctionnement de la Force et sur ce qu’elle peut faire aux gens. Ce n’est pas toujours aussi facile que quelqu’un d’être du côté clair ou obscur de la Force. Bryce Dallas Howard explique.

« Une partie du pouvoir de ce que George [Lucas] créé est qu’il traite la lumière et l’obscurité d’une manière qui n’est pas binaire, et montre que les meilleurs d’entre nous ont la capacité de faire des choses terribles. Et les pires d’entre nous ont la capacité de faire des choses extraordinaires. Donc, cette thématique, bien sûr, va jouer un rôle dans toute histoire de Star Wars. Je suis tout à fait pour que les personnages soient étoffés. «

Alors que Bryce Dallas Howard ne pouvait pas dire grand-chose sur The Mandalorian et Grogu allant du côté obscur de la Force, elle a apparemment laissé entendre que cela pouvait arriver. Pour l’instant, personne ne sait vraiment comment la saison 2 se terminera, même si nous le saurons tous en moins de 24 heures. Cela étant dit, on ne peut pas imaginer que nous verrons Grogu rejoindre les méchants cette fois-ci, bien que tout puisse arriver.

Guerres des étoiles Les fans tentent de savoir si Din Djarin réussira dans sa mission de récupérer Grogu à Moff Gideon. Il y a beaucoup de rapports et de rumeurs qui circulent en ce moment, mais il n’y a qu’une poignée de personnes qui savent ce que Dave Filoni et Jon Favreau ont prévu pour tout le monde. Vous pouvez lire le reste de l’interview avec Bryce Dallas Howard sur Digital Spy.

