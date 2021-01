Le réalisateur Mandalorian compare George Lucas à un Yoda réel

Directeur de deuxième unité sur The Mandalorian Sam Hargrave dit qu’avoir George Lucas sur le plateau était comme une vraie visite de Yoda. Lucas a peut-être vendu Guerres des étoiles et tout Lucasfilm à Disney, mais il se soucie toujours beaucoup de ce qu’il a créé. C’est pourquoi il est apparu sur le tournage de divers projets au fil des ans, notamment Solo et The Mandalorian. Quand il décide de faire une apparition, c’est un gros problème pour les acteurs et l’équipe.

Sam Hargrave a récemment rappelé l’époque où George Lucas est arrivé à The Mandalorian ensemble. «J’étais là mais, je veux dire, je travaillais sur une autre scène», dit Hargrave. «Mais je suis passé, et je l’ai vu là-bas. Il était en fait – vous auriez pensé que le vrai Yoda était venu. Je veux dire, il l’a fait. Lucas est à peu près le vrai Yoda, puisque c’est lui qui l’a créé, avec le Guerres des étoiles franchise dans son ensemble.

Sam Hargrave a poursuivi en parlant plus en détail du jour où George Lucas est venu, notant: « Mais il y avait plus de monde ce jour-là que n’importe quel autre jour, vous savez, épisode de toute la saison. C’était comme si vous étiez à Comic-Con sur la scène où il était. C’était fou. » The Mandalorian a été félicité par les fans de longue date pour avoir la même sensation que quelque chose que George Lucas aurait fait à la fin des années 1970 ou au début des années 1980, grâce au soin apporté à la réalisation de chaque épisode, qui comprend beaucoup d’oeufs de Pâques qui vont tous retour à la trilogie originale.

Une partie de la raison The Mandalorian a ce que George Lucas ressent est le fait à cause de Dave Filoni. Les deux ont travaillé en étroite collaboration pendant un certain nombre d’années et Filoni semble juste avoir le don de savoir ce que Lucas ferait ou ne ferait pas. Dans une interview de cet été, on a demandé à Filoni si Lucas avait ou non offert des commentaires. Il avait ceci à dire.

« Pas énormément. Nous parlons d’autres choses. Quand je parle avec lui, j’aime avoir plus de connaissances. Il me donnera quelques rappels, surtout avant de tourner quelque chose, sur le nombre de configurations que je devrais essayer jour, et je pourrais lui casser la tête pour certaines choses sur la façon de couvrir une scène. Il a été très élogieux. Je pense qu’il a apprécié la série, et il a dit une fois [that] maintenant, il peut le regarder en tant que fan et le regarder en tant que spectateur. Mon travail consiste à faire progresser ces connaissances et à transmettre ce que j’ai appris de lui dans chaque discipline à Jon [Favreau] et aux services créatifs. «

Jon Favreau et Dave Filoni ont créé un tout nouveau monde avec The Mandalorian, qui part maintenant dans d’autres directions. Le livre de Boba Fett est l’une des nouvelles spin-offs, avec le Ahsoka série, sur laquelle Filoni travaille actuellement. La franchise se développe avec certains personnages préférés des fans, qui ont depuis rencontré Din Djarin et Baby Grogu. Quant à savoir comment tout va se passer, Guerres des étoiles les fans ont confiance en Filoni et Favreau, grâce à leur respect de George Lucas. Vous pouvez consulter l’interview de Sam Hargrave ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Collider.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming