Le réalisateur Mandalorian Bryce Dallas Howard s’attaque à la plus grande critique de la saison 2

The Mandalorian Le réalisateur Bryce Dallas Howard a répondu aux plus grandes critiques de la saison 2. La série Disney + vient de terminer sa deuxième saison, qui a fourni Guerres des étoiles fans avec une multitude de camées de franchise, d’oeufs de Pâques et de références obscures. Cependant, avec le retour de nombreux personnages familiers, il y a plus que quelques critiques critiquant la saison 2 pour en avoir trop Guerres des étoiles la nostalgie y est attachée.

The Mandalorian la saison 1 a pu raconter une toute nouvelle Guerres des étoiles histoire de manière innovante. Les fans étaient sceptiques quand il a été révélé que la série allait porter sur un nouvel ensemble de personnages qui n’avaient jamais été présentés auparavant. Cependant, une fois que la série a fait ses débuts, les fans étaient accro et en redemandaient. La saison 2 est maintenant terminée et certains pensent que Dave Filoni et Jon Favreau sont allés à l’encontre de ce que la saison 1 a mis en place, en particulier en termes de trop s’appuyer sur le passé. Bryce Dallas Howard avait ceci à dire lorsqu’on lui a demandé s’il y avait trop de nostalgie dans la saison 2.

« Je pense que c’est un très bon équilibre, bien sûr. En tant qu’acteur, je suis familier avec ce genre de questions, parce que, par exemple, travailler dans le jurassique franchise, c’est comme: ‘OK, nous pouvons nous amuser avec des coupures profondes pour les fans, mais, en fin de compte, il s’agit d’une bonne histoire, bien racontée. Je comparerais cela aussi à The Mandalorian en ce qu’il y a ces histoires de personnages qui existent, mais même si elles ne jouent peut-être pas un rôle central … Constamment dans les histoires, il y a de nouveaux personnages. Mais dans celui-ci, ce qui est cool, c’est que (si vous êtes un super fan), vous serez en fait rattrapé et aurez une compréhension des différentes couches de la scène. «

Dave Filoni a beaucoup travaillé avec George Lucas au fil des ans et est capable de comprendre ce que Guerres des étoiles le créateur cherche quand il créait des histoires. Son implication dans The Mandalorian a façonné le spectacle et, avec Jon Favreau, lui a donné une sensation authentique qui donne l’impression que Lucas l’a créé. Pour Bryce Dallas Howard, travailler avec Filoni offre également un nouvel ensemble d’opportunités. Elle explique.

« Je pense ne pas se connecter The Mandalorian sous n’importe quelle forme ou forme, en particulier avec la collaboration de Dave Filoni, ce serait personnellement une occasion manquée. En tant que fan, quand je vois le nom de Dave sur quelque chose, je veux que la narration soit encore plus riche. Je veux ressentir la spécificité du Guerres des étoiles que l’univers prenne vie, surtout lorsqu’il est en direct. C’est définitivement une ligne fine. Mais cela fait partie de la joie. «

Pour la plupart, Guerres des étoiles les fans sont plus que satisfaits de The Mandalorian la saison 2 et toutes ses surprises. Même Jon Favreau est étonné qu’ils aient pu réussir une deuxième saison avec presque toutes ses grandes révélations gardées secrètes. L’élément de surprise est quelque chose que Favreau et Dave Filoni ont pu perfectionner, et c’est quelque chose auquel les fans s’attendent.

Merci au succès de The Mandalorian, Disney + est sur le point d’obtenir une multitude de nouveautés Guerres des étoiles contenu qui ouvrira de nouvelles pistes et certains qui iront sur un territoire familier. Seuls, Jon Favreau et Dave Filoni ont le Ahsoka série en route, Rangers de la nouvelle république, et Le livre de Boba Fett, qui arrive sur le service de streaming en décembre prochain. Filoni travaille sur Ahsoka maintenant, et Le livre de Boba Fett est en train de filmer. L’interview avec Bryce Dallas Howard a été réalisée à l’origine par Digital Spy.

