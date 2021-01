Le réalisateur Kantemir Balagov dirigera l’épisode pilote de la série télévisée Last of Us

Au cas où vous l’auriez manqué, HBO travaille aux côtés de Sony et Naughty Dog pour transformer The Last of Us en une émission de télévision. En retraçant l’histoire racontée dans le premier jeu, le projet est en cours d’élaboration, Neil Druckmann écrivant la série avec Tchernobyl le scribe Craig Mazin. Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation de qui jouera les rôles principaux d’Ellie et Joel, nous avons maintenant un réalisateur attaché à l’adaptation.

Il est confirmé que Kantemir Balagov dirige l’épisode pilote de la série. Le réalisateur russe est surtout connu pour Proximité et Haricot, ce dernier ayant frôlé une nomination aux Oscars en 2019. Les deux œuvres ont reçu de nombreux autres prix et sont des pièces sérieuses et dramatiques. Cela semble approprié pour The Last of Us, alors. À ce stade, on ne sait pas s’il sera directeur pour plus que le pilote.

Pendant ce temps, Jim Ryan de Sony a déclaré que cette série, ainsi que le film Uncharted, ne sont « que le début » de la société qui ramène PlayStation au-delà des jeux.