Le réalisateur fugitif se souvient d’un scénario horrible, d’un tournage chaotique et de la barbe gênante d’Harrison Ford

Harrison Ford et Tommy Lee Jones se sont avérés être une formidable paire de têtes d’affiche dans Le fugitif. Alors qu’il célébrait le 30e anniversaire du thriller d’action sur un homme accusé à tort du meurtre de sa femme, le réalisateur du filmAndrew Davis a rappelé certains des moments qui ont rendu le travail sur le film si mémorable.





Basé sur l’émission de télévision des années 1960, Le fugitif raconte l’histoire du Dr Richard Kimble (Ford), qui prend la fuite après avoir été reconnu coupable du meurtre de sa femme. Alors qu’il tente de traduire le véritable coupable en justice, Kimble est traqué par le sous-maréchal américain Samuel Gerard (Jones), qui veut remettre Kimble derrière les barreaux. Alors que le film est devenu un succès instantané au box-office et a engendré la suite Maréchaux américains, ce n’était pas toujours destiné à être ainsi, car Davis a rappelé que le premier scénario du film était « terrible ». Expliquant comment le scénario, qui avait traversé 9 scénaristes à l’époque, s’est terminé avec le méchant Gerard de Jones, il a déclaré à Empire Magazine :

« Le scénario était horrible. Il avait engagé l’homme à un bras pour tuer Kimble, après que Kimble ait foiré une opération sur la femme de Gerard. Cela n’avait aucun sens. Mais Harrison s’était engagé dans le film, et son point de vue était : « Hé, nous allons corriger le scénario. J’ai dit : ‘Josie, qu’est-ce qu’un médecin pourrait faire pour lui causer beaucoup d’ennuis ?’ Elle a parlé à un jeune résident brillant de son hôpital, qui a dit: « Et s’il y a un nouveau médicament dangereux sur le marché – et que le médecin dit que ce médicament est une connerie? » Donc, c’est devenu l’intrigue.

La barbe de Harrison Ford a presque causé des problèmes au film.

Warner Bros.

Dans Le fugitif, Harrison Ford est vu pour une partie du film arborant une barbe. Nous avons été traités ces derniers temps avec les problèmes de Warner Bros. avec les poils du visage d’Henry Cavill, mais il semble que le studio ait également un problème avec Ford ayant sa barbe au moment de filmer le film. En tant que personne qui n’était généralement vue qu’avec un peu de chaume à l’écran, l’apparence de Ford est quelque chose dont Davis se souvient avoir provoqué un tollé. Il a dit:

« Harrison avait une barbe à l’époque, et il voulait garder la barbe. Le studio était énervé. [Ex-Warner Bros. chairman] Bob Daly a dit : « Je paie pour le visage d’Harrison Ford, je veux voir le visage d’Harrison Ford ! »

Finalement, la question a été résolue, un compromis étant convenu selon lequel Ford garderait sa barbe jusqu’au moment où son personnage aurait besoin de changer d’apparence, puis il la raserait. Cependant, au début du tournage, il s’est avéré que le visage flou de Ford n’était pas le plus gros problème, car le scénario continuait de changer et cela a conduit à une grande partie du dialogue – y compris l’ajout d’une ligne qui deviendrait la plus célèbre du film.

« 70 % des dialogues ont été improvisés. Chaque matin, je parlais des scènes avec les acteurs, nous improvisions, répétions, puis tournions. Je suis sûr que le studio pensait : ‘Qu’est-ce qui se passe ? A-t-il le contrôle de cette chose ? Ils ne pouvaient pas suivre les changements que nous faisions! Les gars du marketing ont trouvé [“warehouse, farmhouse, henhouse, outhouse or doghouse”] pour Tommy à dire dans la bande-annonce. C’était une belle ligne, alors nous l’avons prise.

Le fugitif est toujours un grand film, et après un certain nombre de tentatives pour le refaire, ainsi qu’une émission télévisée de courte durée Kiefer Sutherland, semble prouver le point que parfois l’original est difficile à battre.