Le réalisateur Flash révèle que le camée super surprenant a été filmé en personne

Silicon Power Jewel J80 lecteur USB flash 32 Go USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Titane

Interface de transfert de données Super Speed USB 3.0Accessoire de mode exclusifÉlégant et robuste en alliage de zincUne technologie COB (Chip on board) étanche à l'eau, la poussière et les vibrationsDesign sans capuchon, plus de soucis de perteRécupération de fichiers Recuva <b>Style moderne et boîtier métallique</b><br/><br/><b>Artisanat Sophistiqué en boîtier métallique</b><br/>Le monocoque extérieure en forme d'anneau, boîtier en alliage de zinc glamour et élégant de couleur titane afficher complètement le style post-moderne.<br/>En outre, la surface d'entraînement fonctionnalités traitement qui délivre toucher délicat et offre une résistance supérieure aux rayures et aux empreintes digitales sablage.<br/><br/><b>Conception de forme circulaire ergonomique</b><br/>La conception de forme circulaire ergonomique sur la fin de l'entraînement permet une manière plus facile et plus confortable à utiliser et à saisir, en outre, il peut parfaitement être monté sur un porte-clés qui résout le problème de la stocker.<br/><br/><b>Étanche à l'eau et des protections anti-vibration</b><br/>Afin d'éviter la perte de données et la corruption, Jewel J80 applique l'utilisation de Micro COB (Chip On Board) et de la technologie matériau caoutchouté résistant qui peut promettre protections complètes contre l'eau, la poussière et les vibrations.<br/><br/><b>SuperSpeed USB 3.1 Gen1 interface</b><br/>Le SuperSpeed USB 3.1 Gen1 (USB3.0) offre exceptionnelle vitesse de lecture / écriture.<br/>Il permet d'économiser un temps précieux aux utilisateurs de modifier ou stocker facilement des fichiers volumineux, y compris des graphiques et des vidéos HD. - Offre exclusivement réservée aux professionnels