Le réalisateur Flash explique pourquoi Michael Keaton est "Parfait" Le costume de Batman a dû être changé

Michel Keatonest de retour car Batman a eu beaucoup d’obstacles à franchir. Suite à l’annulation de Batgirl et aux rumeurs selon lesquelles d’autres camées de Keaton seraient coupés de Aquaman et le royaume perdu, il semble que l’avenir du grand écran original Dark Knight risquait sérieusement de se terminer avant d’avoir commencé. Cependant, Le flash a arrêté que cela se produise, et Keaton revient dans les salles en tant que Batman ce week-end. Cependant, le réalisateur Andy Muschietti a récemment révélé que le retour de Batman nécessitait un changement très important de son emblématique Batsuit pour que tout fonctionne.





Selon Entertainment Weekly, Muschietti a expliqué au public lors d’une conférence de presse à Los Angeles que malgré le fait que le Batsuit de Keaton en 1989 soit considéré comme impressionnant visuellement, c’était un cauchemar avec lequel travailler et cela signifiait qu’il avait besoin d’une mise à niveau. Il a dit:

« Vous connaissez l’histoire. Il était comme, ‘Ce vieux costume était impossible à travailler avec.’ [Michael Keaton] était très frustré parce qu’il ne pouvait pas bouger son cou ou quoi que ce soit. Le design était parfait, mais c’est très souvent dans les films que plus un costume est beau, plus il est inconfortable.

Dans Le flash, Keaton revient en tant qu’ancienne version de son personnage après avoir été localisé par Barry Allen d’Ezra Miller après avoir « brisé le multivers ». Il y a eu beaucoup de battage médiatique autour de Michael Keaton qui a repris le costume ailé du personnage après 30 ans, et il semble que ce ne soit que l’un des points forts de ce qui pourrait être le plus grand succès cinématographique de DC depuis un certain temps.

Batman de Michael Keaton était essentiel pour The Flash.

De nombreux scénarios de films sont assemblés avec certaines idées en tête qui pourraient ne jamais se concrétiser. Pour Andy Muschietti, si Michael Keaton avait refusé de reprendre l’un de ses rôles les plus célèbres, le réalisateur n’avait vraiment pas de plan de secours. Il a dit:

« Nous n’aurions pas fait ce film. Nous n’aurions pas pu faire ce film tel qu’il est. Nous lui avons fait comprendre la première fois que nous nous sommes assis avec lui pour le déjeuner s’il avait dit non, cela aurait été une histoire complètement différente.

Bien sûr, Le flashL’histoire de vient de l’histoire épique de Flashpoint de DC Comics, qui en soi est une histoire complètement différente de celle qui est racontée à l’écran. Bien que certains fans de bandes dessinées contestent les modifications apportées aux personnages et aux scénarios originaux lorsqu’ils sont adaptés à l’écran, il a été clairement indiqué qu’il n’y avait jamais eu l’intention de copier exactement le scénario de Flashpoint car Muschietti voulait donner aux fans des surprises même si ils connaissent l’histoire. Il a dit: