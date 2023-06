Le réalisateur Flash Andy Muschietti dirigera Batman Reboot the Brave and the Bold

Après plusieurs semaines de rumeurs, Le flash le réalisateur Andy Muschietti dirigera le redémarrage de DCU Batman, Les braves et les audacieux, le cinéaste étant choisi par le co-PDG de DC Studios, James Gunn, pour le poste. L’embauche de Muschietti a été confirmée via Variété, avec Gunn et son co-PDG de DC Studios, Peter Safran, publiant une déclaration commune dans laquelle ils font l’éloge du réalisateur et de son affinité pour donner vie au monde de DC.





« Nous avons vu ‘The Flash’ ; avant même de prendre les rênes de DC Studios, et nous savions que nous étions non seulement entre les mains d’un réalisateur visionnaire, mais aussi d’un grand fan de DC. C’est un film magnifique – drôle, émouvant, passionnant – et l’affinité et la passion d’Andy pour ces personnages et ce monde résonnent à travers chaque image. Donc, quand est venu le temps de trouver un réalisateur pour « The Brave and the Bold », il n’y avait vraiment qu’un seul choix. Heureusement, Andy a dit oui. Barbara a signé pour produire avec nous et nous étions en route. C’est une équipe extraordinaire, et nous ne pouvions pas avoir de partenaires meilleurs ou plus inspirants alors que nous nous lançons dans cette nouvelle aventure passionnante au sein de la DCU.

Il a déjà été signalé qu’un accord ne serait pas conclu entre Muschietti et DC Studios tant que la grève en cours de la Writers Guild of America n’aurait pas pris fin, mais ce n’était clairement pas le cas, avec Le flash directeur maintenant à bord pour diriger la sortie de Batman et Robin pour le DCU recalibré de Gunn et Safran.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Les braves et les audacieux viendra dans le cadre des DCU Chapitre un : Dieux et monstresqui commencera par le Superman redémarrer, Superman : Héritageen 2025. Le reste du chapitre inclura les goûts de L’Autorité, Supergirl : Femme de demain, un Chose des marais film, et bien plus encore.

CONNEXES: The Brave and the Bold de DCU: quel genre de Batman verrons-nous?





De quoi parlent les braves et les audacieux ?

Bandes dessinées DC

James Gunn a depuis révélé que Les braves et les audacieux sera basé sur la série acclamée de l’écrivain Grant Morrison, Gunn révélant que Morrison sera « exceptionnellement influent » sur la DCU dans son ensemble. « C’est l’introduction de Batman de la DCU… », a déclaré Gunn concernant la direction du Homme chauve-souris projet. « C’est l’histoire de Damian Wayne, qui est le vrai fils de Batman dont nous ignorions l’existence pendant les huit à dix premières années de sa vie. Il a été élevé comme un petit meurtrier et assassin. C’est un petit fils de pute. C’est mon Robin préféré. Il est basé sur la série de bandes dessinées de Grant Morrison, qui est l’une de mes séries préférées de Batman, et nous mettons tout cela ensemble en ce moment.

Avant de porter son regard de réalisateur sur un solo Homme chauve-souris sortie dans Les braves et les audacieuxAndy Muschietti lancera pour la première fois le multivers DC dans Le flash. Les mondes vont entrer en collision Le flash lorsque le super-héros utilise ses pouvoirs pour voyager dans le temps pour changer les événements du passé. Cependant, lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, il se retrouve piégé dans une réalité alternative.

Le flash devrait donner au public une idée de ce que Les braves et les audacieux ressemblera sous la direction de Muschietti, avec la sortie de DC traitant non pas d’une, mais de deux versions de The Dark Knight. Dirigée par Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen alias The Flash, l’histoire inclura à la fois Ben Affleck et Michael Keaton en tant que versions alternatives de Batman, aux côtés de Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú et Kiersey Clemons.

Le flash devrait débarquer dans les salles à partir d’aujourd’hui.