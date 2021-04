Le réalisateur Fast and Furious Justin Lin dit que la franchise pourrait se croiser avec Jurassic World

Pop! Vinyl Figurine Pop! Brixton Avec Yeux Orange - Hobbs & Shaw

Fast & Furious: Hobbs & Shaw a désormais des figurines Funko Pop! Lors de la London Toy Fair 2020, quatre pops ont été dévoilés: Brixton et Hattie interprété par Idris Elba) et Vanessa Kirby ainsi que Hobbs et Shaw joués par Dwayne "The Rock" Johnson et Jason Statham.Cette figurine Funko Pop mesure environ