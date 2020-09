Le réalisateur extraterrestre Ridley Scott veut continuer la série culte de science-fiction

Même après plus de 40 ans, le réalisateur Ridley Scott est loin d’avoir fini avec la série Alien: après que le cinéaste primé de 82 ans a écrit le classique dans les années 1970 Alien – La créature effrayante d’un monde étrange du producteur James Cameron avec Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley comme début d’une série de science-fiction en plusieurs parties à succès, il développe une suite de la série de films cultes depuis des années.

Après Prometheus et Covenant: Ridley Scott veut tirer plus de préquels extraterrestres

Avec ses films récents Prométhée et Alien: Covenant il voulait une préhistoire en plusieurs parties sur l’origine du légendaire Créature extraterrestre Xenomorph créer. Cependant, les deux films – alors toujours produits par 20th Century Fox – n’ont pas été particulièrement bien accueillis ni par la critique ni par les cinéphiles. Après des sorties en salles décevantes, tous les autres projets de films ont été suspendus. Ensuite, le studio a également été vendu à Disney.

Maintenant, Ridley Scott prend la parole à nouveau dans une interview et confirme une fois de plus qu’il travaille toujours sur un nouveau film extraterrestre travaillant. Bien que le nouveau studio Disney n’ait pas encore donné son feu vert pour une nouvelle production de la série culte, l’intérêt du cinéaste reste ininterrompu.

Une première Le brouillon du script est déjà en cours, il a aussi beaucoup d’idées sur la façon dont il aimerait continuer l’histoire après «Prométhée» et «Covenant». Dès le début, il voulait combler l’écart avec le film culte avec une troisième et peut-être même plus.

Alien 5 en cours avec Sigourney Weaver

Dans le même temps, il y a des rumeurs sur un autre nouveau film extraterrestre qui sera réuni avec Sigourney Weaver comme Ellen Ripley promesses de la série culte.

Il y a quelques années, le réalisateur Neill a vu Blomkam Alien 5 une réunion avec Ripley. Entre-temps, le producteur et scénariste Walter Hill a repris l’idée et l’actrice Sigourney Weaver s’est récemment prononcée en faveur d’un retour si elle aime le scénario.

«L’idée est de raconter une histoire qui va vous effrayer la mort, donner à un nouveau xénomorphe un bon cul et permettre la méditation à la fois sur la franchise extraterrestre et le sort du personnage Lt. Ellen Ripley. «

En juin, Walter Hill a confirmé qu’il y avait un concept de 50 pages pour un script pour « Alien 5 ». Seul le nouveau studio de cinéma Disney doit encore donner l’approbation de production. On ne sait pas si cela s’est produit entre-temps.

