Le réalisateur Ethan Hawke meurt d’envie de travailler avec

l’acteur de la Avant la trilogie vient de sortir une mini-série documentaire intitulée Les dernières stars du cinéma à propos de Paul Newman et de son partenaire.

© GettyEthan Hawke.

En juillet de cette année, hbo max lancé via sa plateforme une mini-série documentaire sur Paul Newman et Joanne Woodward qui avait Ethan Hawke en tant que réalisateur : Les dernières stars du cinéma. La production a revu la vie de ce couple à partir d’un projet abandonné de souvenirs. Dans ce cadre, l’acteur que l’on a vu travailler mille fois main dans la main avec Richard Linklaterspécialement dans la trilogie Avanta donné quelques interviews.

Dans une note publiée par indiewire, Ethan Hawke Il a fait référence à l’un des mentors qu’il a eu pour mener à bien ce projet et a révélé que c’est quelqu’un avec qui il meurt d’envie de travailler. Pour réaliser Les dernières stars du cinéma, hbo max inclus la participation de Martin Scorsese à la fois dans le rôle de producteur et de conseiller du réalisateur du documentaire en six parties.

« J’ai vécu une expérience incroyable et luxueuse »assuré Ethan Hawke dans l’interview susmentionnée. Puis il a souligné : « Je rêve de travailler avec Martin Scorsese en tant qu’acteur ». Comme le reconnaît cette mini-série de hbo max c’était la seule fois où il a pu avoir un échange « Créatif » avec le réalisateur de classiques comme Conducteur de taxi Soit rues méchantes. Pendant la note, l’acteur de Avant le lever du soleil Il a raconté comment se sont passés les échanges avec l’icône du cinéma.

« Bien sûr, il était super défensif, disant bien sûr qu’il allait le réparer et que la musique allait être meilleure. Mais il m’a dit : ‘Écoute, c’est vraiment génial. Arrête d’écrire. J’ai fait beaucoup de documentaires, ça ne sera jamais comme vous voudriez que ce soit. C’est génial. Et il est temps pour vous de retourner dans votre caravane, d’apprendre quelques textes et de faire ce que vous êtes censé faire dans la vie. »se souvient Ethan Hawke. Vous pouvez regarder la mini-série sur ce lien.

+ Les deux projets Scorsese que pourrait avoir Ethan Hawke

Toujours sans rien de confirmé officiellement, il y a deux productions dans le futur de Martin Scorsese où Ethan Hawke Je pourrais dire présent. D’une part, une série télévisée centrée sur l’univers de Les gangs new-yorkaisfilm mettant en vedette Daniel Day-Lewis. Pour l’autre, Rooseveltun biopic sur l’ancien président américain qui aurait Leonardo DiCaprio comme son personnage principal.

