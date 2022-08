Le réalisateur et producteur de Beast dit que leur film est unique, n’est-ce pas Jaws With a Lion

Le dernier film d’Idris Elba, La bête, récemment arrivé dans les salles, fait vibrer le public avec son féroce lion prédateur. Le film suit Nate Samuels, un père de deux filles adolescentes qui se retrouvent chassés par l’énorme lion voyou à travers la savane. Le film ne sonne pas entièrement différent des autres dans un genre similaire, comme Anaconda, Parc jurassique, et bien sûr, Mâchoires. Cependant, le réalisateur Baltasar Kormákur et le producteur Will Packer disent qu’ils n’ont pas essayé de reproduire ou même de s’inspirer de ces films emblématiques.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lors d’une interview avec The Digital Fix, le duo a discuté de leur dernière sortie et comment La bête se différencie des autres projets similaires. Kormákur dit: « Je pensais plus à des films qui m’affectaient d’une manière différente. »

« Je pense que Jaws était génial à l’époque ; quand il a été réalisé, c’était fantastique. Cela faisait peur à tout le monde, mais je pense que Jurassic Park ne me faisait pas si peur. C’était plus un film d’aventure. Vous savez, comme, mes enfants étaient vraiment dedans. Je pensais plus à des films qui m’affectaient d’une manière différente.

Packer a réitéré les déclarations du réalisateur, affirmant que le film avait pour message central de compter sur la famille et décrivait La bête comme une « version moderne contemporaine » de films comme Mâchoires.

« Eh bien, tout d’abord, Jaws ne durerait pas longtemps dans la brousse africaine; c’est le numéro un. Je pense que c’est une histoire très différente; il s’agit autant de s’appuyer sur la famille, quoi qu’il arrive, même quand les choses sont difficiles , même lorsqu’il y a des troubles, même lorsqu’il y a des conflits. Je pense que cela se penche sur le meilleur aspect de la narration de ces films que vous avez mentionnés, comme Jaws ou Cujo. Mais il le fait d’une manière différente. C’est une version moderne contemporaine et prendre ces films. Je pense que Baltasar, le réalisateur, a fait un travail incroyable en le faisant.

La bête est à l’affiche dans les cinémas maintenant

Images universelles

La bête est exclusivement dans les cinémas du pays et disponible sur grand écran. 45secondes.fr a passé en revue le film, affirmant que le mélodrame dans le film ralentissait l’intrigue du film féroce. Dans l’ensemble, les critiques sont mitigées, avec un score de critique de 66% et un score d’audience de 75% sur Rotten Tomatoes.

La bête met en vedette Idris Elba avec Leah Jeffries, Iyana Halley et Sharlto Copley. Kormákur, qui dirige le projet, a connu le succès à Hollywood avec des films précédents, notamment Contrebande, 2 canons, Everestet À la dérive. Le film est arrivé dans les salles la semaine dernière, le 19 août. Découvrez La bête pendant qu’il passe sur grand écran, car Elba a déclaré qu’il voulait faire revivre le cinéma avec son dernier projet.